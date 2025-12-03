İzmir'de Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi başladı

Haberler

KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuarı'nın açılışında turizm sektörünün önemine vurgu yaptı ve KKTC'nin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıttı. Fuar, 54 ülkeden 381 katılımcının katılımıyla gerçekleşiyor ve 5 Aralık'a kadar sürecek.

Bu yıl 19. kez düzenlenen TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi kapılarını açtı.

Fuar İzmir'deki organizasyonun açılışında konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, turizm fuarlarını önemsediklerini, yer almaya çalıştıklarını söyledi.

Fuarın verimli geçeceğine inandığını kaydeden Ataoğlu, herkesi KKTC'nin zengin tarihi ve doğal güzelliklerini görmeye davet etti.

Ataoğlu, ana vatan Türkiye'nin KKTC'nin yanında olduğuna dair inanç ve güvenlerinin olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'ye şükranlarımızı sunuyoruz. Önümüzdeki süreçte turizmimiz artarak devam edecek. Turizmin KKTC'nin öncü sektörü olması için canla başla hep birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise turizm sektörünün canlı tutulması gerektiğini ifade ederek, aynı zamanda sürdürülebilir bir yaşamın sağlanması ve gelecekte bu güzelliklerin korunması için herkese görev düştüğünü dile getirdi.

Bosna Hersek Zenica Doboj Kantonu Ekonomi Bakanı Samir Sibonjic ile TÜRSAB Başkan Yardımcısı Hasan Eker de konuşma yaptı.

Fuar hakkında

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen fuarda, kamu kurumları, seyahat acenteleri, tur operatörleri, turizm büroları, oteller ve konaklama tesisleri ile hava yolu firmaları stant açtı.

Türkiye ve 54 ülkeden 381 katılımcının yer aldığı fuarda alım heyeti görüşmeleri, panel ve konferanslar, destinasyon tanıtımları yapılacak, turizm teknolojileri ve dijital dönüşümüne dair yenilikler yer alacak.

Fuar 5 Aralık'a kadar sürecek.

Aynı gün bir fuar daha

Fuar İzmir'de GitFest Karavan Tiny House Outdoor Fuarı da açıldı.

Doğa sporları ürünleri, kamp malzemeleri, taşınabilir ev ile karavanların yer aldığı fuar ise 7 Aralık'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Ekonomi
