16 Yaşındaki Metehan Arslan, Türkiye'de Yılın Kalfası Seçildi

Trabzon'da bir hasır işleme atölyesinde çalışan 16 yaşındaki Metehan Arslan, Türkiye'de yılın kalfası seçilerek önemli bir başarıya imza attı.

81 ilden gönderilen adaylar arasından Ticaret Bakanlığında kurulan komisyon tarafından Türkiye'de yılın ahisi, kalfası ve çırağı seçildi. Önceki gün Akçaabatlı taş oyma ustası Hayri Dertlioğlu Türkiye'de yılın ahisi seçilmişti. Şimdi de 16 yaşındaki hasır işlemecisi Metehan Arslan Türkiye'de yılın kalfası seçildi.

Trabzon'da yaşayan 16 yaşındaki Metehan Arslan, Ortahisar Mesleki Eğitim Merkezi Takı İmalatı Bölümünde öğrenim görüyor. Ağabeyinden görerek hasır işlemeciliği mesleğine başlayan Arslan, Trabzon'da bir atölyede mesleğini sürdürüyor.

Metehan Arslan, "Ağabeyim de bu meslekteydi ona özenerek bunu yapmak istedim ve ilerliyorum. Çalıştığı atölyede örücüden gelen bilezikleri önce dövüyoruz, sonra tavlıyoruz, tellerini kaldırıp kaynatıyoruz. Sonra çeşitli işlemlerden geçirip tokasını takıp üretimi sonlandırıyoruz. Burada hasır bilezik, hasır kolye, yüzük ve küpe imalatı yapıyoruz. Önü açık meslektir. El yeteneği olan herkes rahatlıkla yapabilir. Sürekliliği olan bir meslek. Amacım usta olup dükkan açabilmek ve mesleği devam ettirebilecek çırak, kalfa ve ustalar yetiştirmek" dedi.

Öte yandan Türkiye'de Yılın Ahisi seçilen Hayri Dertlioğlu ve yılın kalfası seçilen Metehan Arslan, 27 Eylül'de Kırşehir'de düzenlenecek olan Ahilik Haftası kutlama programında ödüllerini alacak. Trabzon esnaf ve sanatkarları son 10 yılda 9. kez Türkiye çapında büyük bir ödül almanın gururunu yaşayacak. - TRABZON