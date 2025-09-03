Haberler

16 Yaşındaki Metehan Arslan, Türkiye'de Yılın Kalfası Seçildi

16 Yaşındaki Metehan Arslan, Türkiye'de Yılın Kalfası Seçildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da hasır işleme atölyesinde çalışan 16 yaşındaki Metehan Arslan, Türkiye'de yılın kalfası seçilerek önemli bir başarıya imza attı. Ağabeyinden etkilenerek bu mesleği seçen Arslan, üretim sürecini ve gelecekteki hedeflerini paylaştı.

Trabzon'da bir hasır işleme atölyesinde çalışan 16 yaşındaki Metehan Arslan, Türkiye'de yılın kalfası seçilerek önemli bir başarıya imza attı.

81 ilden gönderilen adaylar arasından Ticaret Bakanlığında kurulan komisyon tarafından Türkiye'de yılın ahisi, kalfası ve çırağı seçildi. Önceki gün Akçaabatlı taş oyma ustası Hayri Dertlioğlu Türkiye'de yılın ahisi seçilmişti. Şimdi de 16 yaşındaki hasır işlemecisi Metehan Arslan Türkiye'de yılın kalfası seçildi.

Trabzon'da yaşayan 16 yaşındaki Metehan Arslan, Ortahisar Mesleki Eğitim Merkezi Takı İmalatı Bölümünde öğrenim görüyor. Ağabeyinden görerek hasır işlemeciliği mesleğine başlayan Arslan, Trabzon'da bir atölyede mesleğini sürdürüyor.

Metehan Arslan, "Ağabeyim de bu meslekteydi ona özenerek bunu yapmak istedim ve ilerliyorum. Çalıştığı atölyede örücüden gelen bilezikleri önce dövüyoruz, sonra tavlıyoruz, tellerini kaldırıp kaynatıyoruz. Sonra çeşitli işlemlerden geçirip tokasını takıp üretimi sonlandırıyoruz. Burada hasır bilezik, hasır kolye, yüzük ve küpe imalatı yapıyoruz. Önü açık meslektir. El yeteneği olan herkes rahatlıkla yapabilir. Sürekliliği olan bir meslek. Amacım usta olup dükkan açabilmek ve mesleği devam ettirebilecek çırak, kalfa ve ustalar yetiştirmek" dedi.

Öte yandan Türkiye'de Yılın Ahisi seçilen Hayri Dertlioğlu ve yılın kalfası seçilen Metehan Arslan, 27 Eylül'de Kırşehir'de düzenlenecek olan Ahilik Haftası kutlama programında ödüllerini alacak. Trabzon esnaf ve sanatkarları son 10 yılda 9. kez Türkiye çapında büyük bir ödül almanın gururunu yaşayacak. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Enflasyon ağustos ayında yüzde 2,04 arttı, yıllık bazda yüzde 32,95 oldu

Milyonları yakından ilgilendiren enflasyon rakamı açıklandı
Öcalan, Pervin Buldan'la mesaj gönderdi: Rojava ve Suriye benim kırmızı çizgimdir

Pervin Buldan'la mesaj gönderdi: İşte Öcalan'ın kırmızı çizgisi
Kriz büyüyor! CHP yetkileri 'Binaya sokmayacağız' dedi, Gürsel Tekin'den karşı atak geldi

CHP yetkileri "Binaya sokmayacağız" dedi, Tekin'den karşı atak geldi
Aziz Yıldırım başkan adaylığı için son kararını verdi

Aday mı değil mi? Aziz Yıldırım son kararını verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın, 'Ligin yıldızı yapayım' dediği Fenerbahçeli ismi Beşiktaş'a alıyor

"Ligin yıldızı yapayım" dediği Fenerbahçeli ismi Beşiktaş'a alıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.