15. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi Kastamonu'da yapılacak

15. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi Kastamonu'da gerçekleştirilecek.

Kastamonu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı ve Kongre Dönem Başkanı Prof. Dr. Erol Tekin, Teknokent'te düzenlenen basın toplantısında, kongrenin "Orman Ürünleri Tedarik Zinciri" başlığıyla 14-16 Mayıs'ta Kastamonu Üniversitesinde yapılacağını söyledi.

Akademisyen, araştırmacı ve sektör temsilcilerinin katılacağı kongrenin 15'incisine ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Tekin, "Türkiye'nin en büyük iki lojistik derneği olan LODER ve LOJİDER yönetim kurulları burada olacak. Belki de bu iş insanları Kastamonu'da lojistik namına yatırım yapacakları bir alan bulacaklar. Kongrede ayrıca yapay zeka, akıllı ulaşım sistemleri, lojistik 4.0 ve otonom sistemler gibi geleceğin teknolojileri 60'tan fazla bilimsel bildiriyle ele alınacak." dedi.

Kastamonu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Nazlıcan Dindarik ise geçtiğimiz aylarda hazırlanan Kastamonu Lojistik Raporu hakkında bilgi vererek, "Lojistik sadece 'taşımacılık' olarak görülmemeli. Lojistik, tedarikçiden müşteriye kadar olan tedarik zinciri içerisindeki her iki yönlü hareketten bahsediyoruz. Bugün en basit örneğiyle marketten bir ekmek alabiliyorsak bu lojistik sayesindedir." diye konuştu.