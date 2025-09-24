14 ülkeye ihracat yapan Türk gıda devi konkordato ilan etti

Aydın'ın Nazilli ilçesi Bozyurt Mahallesi'nde faaliyet gösteren ve Türkiye'nin en önemli kuru incir ihracatçıları arasında yer alan Sante Gıda, ihracatta yaşanan sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.

İHRACATTA AFLATOKSİN KRİZİ

Avrupa pazarında aflatoksin ve okratoksin bulaşığı nedeniyle ürünleri geri gönderilen firma, büyük mali kayıplar yaşadı. Bu durum, 25 yıllık tecrübesiyle sektörde önemli bir yere sahip olan şirketi konkordato sürecine sürükledi.

5 BİN METREKARELİK TESİSTE ÜRETİM

Sante Gıda, 5 bin metrekarelik modern tesisinde yıllık 1.500 ton konvansiyonel, 750 ton organik kuru incir ve 250 ton kuru kayısı üretimi gerçekleştiriyordu. Şirket, Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, ABD, Çin ve Avustralya'nın da aralarında bulunduğu 14 ülkeye ihracat yapıyordu.

200 ÇALIŞAN VE BÖLGE EKONOMİSİ ETKİLENDİ

Üç nesildir faaliyet gösteren aile işletmesinin konkordato kararı, 200'den fazla çalışanı ve bölge ekonomisini olumsuz etkiledi. Avrupa Birliği'nin sıkı gıda güvenliği denetimleri nedeniyle yaşanan sorunların sadece Sante Gıda'yı değil, diğer ihracatçıları da zor durumda bıraktığı belirtildi.

YENİDEN YAPILANDIRMA ADIMI

Firma yetkilileri, konkordato sürecinin iş sürekliliğini sağlamak ve borçları yeniden yapılandırmak için bir adım olduğunu açıkladı. Müşteri taleplerine uygun paketleme çözümleriyle sektördeki konumlarını korumayı hedeflediklerini ifade eden yetkililer, müstahsillerle güçlü iş birliklerinin de bu süreçte destek sağlayacağını belirtti.

SEKTÖRDEN DESTEK ÇAĞRISI

Bölgedeki diğer ihracatçı firmaların da benzer sorunlarla karşılaştığına dikkat çekilirken, sektör temsilcileri aflatoksin problemine çözüm için devlet desteğinin şart olduğuna vurgu yaptı.