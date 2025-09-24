Haberler

14 ülkeye ihracat yapan Türk gıda devi konkordato ilan etti

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
14 ülkeye ihracat yapan Türk gıda devi konkordato ilan etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin önde gelen kuru incir ihracatçılarından Sante Gıda, Avrupa'da aflatoksin sorunları nedeniyle ürünlerinin geri gönderilmesi üzerine konkordato talebinde bulundu. 25 yıllık şirketin aldığı karar, 200'den fazla çalışanı ve bölge ekonomisini etkilerken, sektör temsilcileri gıda güvenliği sorunlarının çözümü için devlet desteği çağrısı yaptı.

Aydın'ın Nazilli ilçesi Bozyurt Mahallesi'nde faaliyet gösteren ve Türkiye'nin en önemli kuru incir ihracatçıları arasında yer alan Sante Gıda, ihracatta yaşanan sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.

İHRACATTA AFLATOKSİN KRİZİ

Avrupa pazarında aflatoksin ve okratoksin bulaşığı nedeniyle ürünleri geri gönderilen firma, büyük mali kayıplar yaşadı. Bu durum, 25 yıllık tecrübesiyle sektörde önemli bir yere sahip olan şirketi konkordato sürecine sürükledi.

5 BİN METREKARELİK TESİSTE ÜRETİM

Sante Gıda, 5 bin metrekarelik modern tesisinde yıllık 1.500 ton konvansiyonel, 750 ton organik kuru incir ve 250 ton kuru kayısı üretimi gerçekleştiriyordu. Şirket, Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, ABD, Çin ve Avustralya'nın da aralarında bulunduğu 14 ülkeye ihracat yapıyordu.

200 ÇALIŞAN VE BÖLGE EKONOMİSİ ETKİLENDİ

Üç nesildir faaliyet gösteren aile işletmesinin konkordato kararı, 200'den fazla çalışanı ve bölge ekonomisini olumsuz etkiledi. Avrupa Birliği'nin sıkı gıda güvenliği denetimleri nedeniyle yaşanan sorunların sadece Sante Gıda'yı değil, diğer ihracatçıları da zor durumda bıraktığı belirtildi.

YENİDEN YAPILANDIRMA ADIMI

Firma yetkilileri, konkordato sürecinin iş sürekliliğini sağlamak ve borçları yeniden yapılandırmak için bir adım olduğunu açıkladı. Müşteri taleplerine uygun paketleme çözümleriyle sektördeki konumlarını korumayı hedeflediklerini ifade eden yetkililer, müstahsillerle güçlü iş birliklerinin de bu süreçte destek sağlayacağını belirtti.

SEKTÖRDEN DESTEK ÇAĞRISI

Bölgedeki diğer ihracatçı firmaların da benzer sorunlarla karşılaştığına dikkat çekilirken, sektör temsilcileri aflatoksin problemine çözüm için devlet desteğinin şart olduğuna vurgu yaptı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi
CHP İstanbul İl Kongresi'nde gerginlik! Durdurma kararını uygulamak için heyet gitti

Kriz büyüyor! İcra memurları CHP'nin kongre salonuna geldi
CHP kongresinde olay! 'Kongreyi yapamazsınız' diyen kadın bakın kim çıktı

CHP kongresinde olay! Tavırlarıyla dikkat çeken kadın bakın kim çıktı
Meloni'nin Ahmed Şara'ya bakışları görüşmeye damga vurdu

Görüşmeye damga vuran an!
Eşini öldüresiye dövüp sosyal medyadan yayınladı

Eşini öldüresiye dövdü, yetmedi sosyal medyada yayınladı
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıYorumsuz:

Sıkıntı bu mudur? Zehirli ürünleri iç piyasaya sürün olsun bitsin nasılsa burada sıkıntı olmuyor.

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMutlu SÜTÇÜ:

ülkeyi yönetenler neden insanları zehirlenmesini ve ölmesi istiyorlar acaba. yaradan yaratmış kullarını kendine hizmet etsin diye insanların ölümü için çaba sarf eden yöneticiler yok olsun inşallah.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da yanına alan Trump, seçtiği tarafı masada gösterdi

Son bir ayda 2 farklı kare
Mahkeme 'durulsun' dedi, CHP İstanbul Kongresi başladı

CHP İstanbul Kongresi'ne dakikalar kala mahkemeden yeni hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.