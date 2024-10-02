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125 yıllık ünlü pastane devi ekonomik krize dayanamayıp iflas etti

125 yıllık ünlü pastane devi ekonomik krize dayanamayıp iflas etti
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Küresel ekonomik kriz son dönemde bir çok şirketin iflas bayrağını çekmesine neden olurken halkaya eklenen son firma Almanya'da 125 yıldır faaliyette olan pastane devi Mälzer oldu. Eylül ayının sona ermesiyle ekonomik baskılara daha fazla dayanamayan pastane zinciri, son şubenin kapısına bir not bırakarak kendilerini tercih eden müşterilerine teşekkür etti.

125 yıl boyunca Berlin'de hizmet veren Mälzer Pastaneleri kapanma kararı aldı. Ekonomik baskılara dayanamayan Mälzer Eylül ayının sona ermesiyle birlikte faaliyetlerini durdurdu.

ALMANLARIN VAZGEÇİLMEZİYDİ

Steglitz, Wilmersdorf ve Schöneberg'deki 5 şubesi ve geniş hizmet ağı ile birlikte Almanların vazgeçilmezi haline gelen pastane zinciri artan maliyetler sonucu iflas etti.

125 yıllık ünlü pastane devi ekonomik krize dayanamayıp iflas etti

MÜŞTERİLERİNE TEŞEKKÜR NOTU BIRAKTI

Pastane yaz aylarında konkordato talebinde bulunsa da girişimler sonuçsuz kaldı ve kapanma kararı aldı. Steglitz'deki son şubenin kapısına bir not bırakan şirket yıllardır kendilerini tercih eden müşterilerine teşekkür etti.

Kökleri 1899 yılında kurulan "İlk Rhineland Fırını"na kadar uzanan firma Berlin'in simge mekanlarından biri haline gelmişti.

Haberler.com / Ekim Devrim Manduz - Ekonomi

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Yorumlar (2)

GÖKHAN UZUNALİ :

Ve gözümden pıt diye yaşlar düşüyor şu an.

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ibrahim ibrahim:

Almanya bizi kıskanıyor :)

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