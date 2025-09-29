120 yıldır sektördeydi! Yıllık 4 milyar TL ciro yapan dev şirket iflas etti

Yuvarlak örgü makinelerinde dünya lideri konumundaki Mayer & Cie., kuruluşunun 120. yılını kutlamasından kısa bir süre sonra iflas başvurusunda bulundu. Almanya'nın Albstadt kentinde faaliyet gösteren köklü aile şirketi, dünya çapındaki 350 çalışanını belirsizliğe sürükledi.

ÇALIŞANLAR ENDİŞELİ

Çalışanların büyük kısmı Baden-Württemberg bölgesinde, geri kalanı ise Çekya ve Çin'de görev yapıyor. Şirket yönetimi, 23 Eylül'de kendi kontrolünde iflas sürecini başlattığını duyurdu. Aile şirketinin dördüncü kuşak temsilcileri Marcus ve Benjamin Mayer, süreci doğrudan yönetirken, hukuk bürosundan iflas uzmanları da devreye girdi.

DÜNYADA TANINAN BİR MARKA

Mayer & Cie., tişört, iç çamaşırı, pijama ve yatak kılıfı üretiminde kullanılan yuvarlak örgü makineleriyle tanınıyor. 300'den fazla patente sahip olan şirket, teknolojiye yaptığı yatırımlar sayesinde dünya pazarında zirveye yerleşmişti.

80 MİLYON EURO DA YETERSİZ KALDI

2024'te 80 milyon euro ciro elde eden şirket, buna rağmen finansal darboğazı aşamadı. Çalışanların daha önce özel ödemelerden feragat etmesi de iflası engelleyemedi.