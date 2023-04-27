11. Gönen Tarım ve Hayvancılık Fuarı başladı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bu yıl 11'incisi düzenlenen "Tarım ve Hayvancılık Fuarı" başladı.

Gönen Kapalı Pazar Yeri'nde 150 firmanın 480 markayla katıldığı fuarda zirai mekanizasyon, traktörler, tarım makineleri, gübre, tohum, fide, fidan, zirai ilaçlar, hayvancılık, hayvani üretim makineleri, hayvancılık ekipmanları, yem sektörü ve ambalaj gibi ürünler sergileniyor.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, açılışta yaptığı konuşmada, tarımın Gönen için önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Gönen'in Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin kurulmasıyla Türkiye için önemli bir konuma erişeceğine değinen Şıldak, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın öncülüğünde yapılan bu büyük girişim sadece Gönen ve Balıkesir için değil, ülkemiz için bir marka değerinin ilimizle buluşması anlamına geliyor." diye konuştu.

Konuşmanın ardından protokol ve birçok ilden gelen çiftçiler fuarı gezdi.

Açılış törenine, AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Ticaret Odası Başkanı İbrahim Mutlu, Ticaret Borsası Başkanı İsmail Mutlu, Ziraat Odası Başkanı Kemal Arpacı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çiftçiler katıldı.

Fuar, 30 Nisan'a kadar açık kalacak.