1000 Yatırımlar Holding, Elektronik Para Lisansı Aldı

1000 Yatırımlar Holding, Elektronik Para Lisansı Aldı
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1000 Yatırımlar Holding, 1000pay markası ile dijital finansal çözümler sunmayı hedefleyerek elektronik para lisansı aldı ve bu alanda yeni bir dönem başlatmayı planlıyor.

ELEKTRONİK para lisansı aldığını duyuran 1000 Yatırımlar Holding, '1000pay' markasıyla hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar için güvenli ve kullanıcı dostu dijital çözümler geliştirmeyi hedefliyor.

1000 Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş Genel Müdürü Özgür Altuntaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "1000 Yatırımlar Holding olarak, kurumsal ve bireysel müşterilerimizin günlük yaşamına doğrudan dokunan uçtan uca bir hizmet zinciri oluşturduk. Elektronik para lisansı ile dijital finansta yeni bir döneme adım atıyoruz. Gelişmelerimizi kamuoyuyla paylaşmayı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

Şirketin aldığı lisans ile pazarda rekabetin artacağı, kullanıcı deneyiminin gelişeceği ve dijital dönüşüm sürecinin hız kazanacağı aktarıldı.

'Gücümüzü Gelecekten Alıyoruz' vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren şirket, ulaşım, yazılım, enerji ve finans gibi stratejik sektörlerde yerli ve yenilikçi çözümler üretmeyi amaçlıyor. Holding, doğaya ve topluma karşı duyduğu sorumluluk doğrultusunda, şeffaflık, maliyet etkinliği ve sürdürülebilir büyüme ilkeleriyle hareket ettiğini belirtiyor.

Holding bünyesindeki diğer yatırımlar arasında, mikromobilite ve şehir içi ulaşım alanında faaliyet gösteren BinBin, hızlı şarj altyapısına odaklanan Meta Mobilite, yenilenebilir enerji projeleri yürüten Altay Enerji ve akıllı şehir teknolojileri geliştiren Algoritma gibi girişimler de yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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