Elden ele dolaşan görüntü! Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi

Sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan ve 10 TL değerindeki madeni para basıldığı iddiası kamuoyunda büyük tartışma yarattı. Söz konusu görsellerin gerçek olmadığına ilişkin açıklama yapan İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Kamuoyunun, yapay zeka destekli yanıltıcı paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan ve 10 Türk Lirası değerinde madeni para basıldığı iddiasını taşıyan görsellerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

"GÖRSELLER GERÇEK DEĞİLDİR"

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görsellere ilişkin açıklama yapan Merkez, "10 TL değerinde madeni para olduğu yönünde paylaşılan görseller gerçek değildir." ifadesini kullandı.

"YAPAY ZEKA DESTEKLİ YANILTICI PAYLAŞIMLARA DİKKAT"

Tedavüle çıkarılmış 10 TL değerinde herhangi bir madeni para bulunmadığının altını çizen DMM, söz konusu görsellerin teknolojik araçlarla üretildiğine dikkati çekti. Vatandaşların resmi kaynaklara güvenmesi gerektiğini vurgulayan Merkez, açıklamada şu uyarıya yer verdi: "Kamuoyunun, yapay zeka destekli yanıltıcı paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur."

Erdem Aksoy
Haber Yorumlarıİclal İpek:

10 TL’ye sakız bile yok olsa ne olacak daha mühim konular varken saçma saçma haberler .

Haber YorumlarıRealist:

Chp lilerin isi. Zavalli chp liler zannediyorlarki bu secimi kazanacaklar

