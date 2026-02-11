Elden ele dolaşan görüntü! Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan ve 10 Türk Lirası değerinde madeni para basıldığı iddiasını taşıyan görsellerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

"GÖRSELLER GERÇEK DEĞİLDİR"

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görsellere ilişkin açıklama yapan Merkez, "10 TL değerinde madeni para olduğu yönünde paylaşılan görseller gerçek değildir." ifadesini kullandı.

"YAPAY ZEKA DESTEKLİ YANILTICI PAYLAŞIMLARA DİKKAT"

Tedavüle çıkarılmış 10 TL değerinde herhangi bir madeni para bulunmadığının altını çizen DMM, söz konusu görsellerin teknolojik araçlarla üretildiğine dikkati çekti. Vatandaşların resmi kaynaklara güvenmesi gerektiğini vurgulayan Merkez, açıklamada şu uyarıya yer verdi: "Kamuoyunun, yapay zeka destekli yanıltıcı paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur."