Üye Girişi
Haberler
Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti

Sanık hemşireden kan donduran sözler: Kötü bir bebekti

 Ankara'da görüşme hareketliliği! Bahçeli ve Ahmet Türk'ten art arda açıklamalar

Bahçeli "Ağaların kapısı açık olur" dedi, Ahmet Türk'ten yanıt gecikmedi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenler için talimat

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenler için talimat
Komisyonda gerginlik! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler salonu terk etti

CHP'li vekilin sözleri sonrası Bakan Güler salonu terk etti

1 yıl maaş yok, kabul edilen şirkete para verecek

1 yıl maaş yok, kabul edilen şirkete para verecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'daki teslimat uygulaması Zomato'nun iş ilanı gündem oldu. İlana göre işe alınan kişi bir yıl maaş almayacak, şirkete de 23 bin 670 dolar ödeyecek.

Hindistan'daki teslimat uygulaması Zomato'nun CEO'su Deepinder Goyal, sosyal medyada personel şefi arayışında olduğunu duyurdu. İş ilanında yer alan şartlar gündem oldu.

İlana göre bu kişiye ilk yıl Zomato tarafından maaş ödenmeyecek ve kabul edilecek olan aday bu iş için şirkete 2 milyon Hindistan rupisi (yaklaşık 23 bin 670 dolar) ödeyecek. Başvuruların kapanmasından sadece 24 saat önce ilana 18 binden fazla başvuru yapıldı.

Cnbc-e'nin haberine göre Zomato CEO'su Goyal, paylaşımında ücretin kendi STK'sı Feeding India'ya bağışlanacağını belirterek, bu rolün bir yönetim kursundan "10 kat daha fazla öğrenme" sağlayacak "hızlı öğrenme programı" olduğunu söyledi.

Ancak Goyal daha sonra bir açıklama daha yaptı, ücret ödeme zorunluluğunun sadece bir hile olduğunu söyledi. Goyal, bunun "sadece bir filtre olduğunu, fırsatı takdir etme gücüne sahip insanları bulmak için" bu detayın verildiğini belirtti.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
img

Hastanelerde yeni dönem başlıyor
img

Genç oyuncunun göğüs dekoltesi olay oldu
img

Otomobil fabrikası kurulacak ilde Çin sokağı da açılıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

25 Kasım Pazartesi reyting sonuçları! 25 Kasım 2024 reyting birincisi hangi dizi oldu? AB kategorisinde 25 Kasım'da kim zirveye çıktı? Masterchef Beyza evli mi? Masterchef Beyza neden şiddete uğradı? Deniz Akkaya gözaltına mı alındı, suçu ne? Deniz Akkaya neden gözaltına alındı? Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelecek mi? Beşiktaş teknik direktörlük için Sergen Yalçın ile görüşüyor mu? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 26 Kasım altın fiyatları yükseldi mi? AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman oynanacak? AZ Alkmaar-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kızılcık Şerbeti Cemal neden yok? Fırat Çelik Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu? ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları nasıl öğrenilir, ALES/3 puanı kaç yıl geçerlidir? 27 Kasım Diyarbakır hava durumu | 27 Kasım Diyarbakır hava durumu nasıl? Diyarbakır'da bugün hava nasıl olacak? A101 28 KASIM 2024 KATALOĞU 28 Kasım A101 aktüel ürünler neler? A101'e bu hafta hangi ürünler geliyor? 26 KASIM BİM AKTÜEL KATALOĞU! 26 Kasım BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM 26 Kasım 2024 Salı günü neler gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.