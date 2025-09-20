Nevşehir'de Kapadokya Üniversitesi tarafından "1. Uluslararası Çevreci Dijital Yönetişim Konferansı" gerçekleştirildi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Mustafapaşa Yerleşkesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, geçmişte uygulanan yönetim anlayışlarının bugün yetersiz olduğunu söyledi.

Tarihin çok özel bir kavşağında bulunduklarını belirten Hatipoğlu, "Bir yanda gezegenimizin 'Artık yeter' dediği geri dönülmez iklim değişiklikleri, diğer yanda insanlık tarihinin en büyük teknolojik devrimlerinden biri olan yapay zeka var. Bu alanda başarılı olmamız sadece iyi niyetli projelere değil, kuracağımız akıllı, adil ve bütüncül yönetişim modellerine bağlıdır." diye konuştu.

Hatipoğlu, yeşil dönüşümü planlarken, dijital teknolojiler olmadan bunun verimsiz kalacağına dikkati çekti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının iklimle, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının dijitalleşmeyle, Kamu Gözetimi Kurumunun sürdürülebilirlikle ilgilendiği bir modelin, bugünün karmaşık sorunlarını çözmekte yetersiz kaldığını anlatan Hatipoğlu, "Bir yanda dijitalleşme hamlesi yaparken, diğer yanda bu dönüşümün enerji faturasını ve elektronik atık yükünü gözden geçirmek zorunda olduğumuz bir dönemdeyiz." dedi.

"Sürdürülebilir bir yönetişim modeli inşa etmeyi amaçlıyoruz"

Hatipoğlu, kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum kuruluşlarını aynı noktada buluşturan bütüncül bir yönetişimle köprü kurulması gerektiğini dile getirdi.

Dijital dönüşüm ve yeşil dönüşümün birbirinden ayrı değil, birbiriyle beslenen süreçler olduğunu vurgulayan Hatipoğlu, şöyle konuştu:

"Bu küresel çapta yaşanan dönüşümler karşısında ortak akılla hareket etmemizi sağlayacak yeni nesil bir yönetişim anlayışı inşa etmek zorundayız. Geleceği şekillendirecek olan, kuracağımız ve işleteceğimiz akıllı, adil ve bütüncül yönetişim mimarisidir. Bu mimarinin inşasında ise hepimize önemli görevler düşmektedir. Bizler de Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak kendi kurumlarımızda üzerimize düşeni yapıyor, hem dijital dönüşüm hem de yeşil dönüşüm alanlarında somut adımlar atıyoruz. Bakanlık olarak bu iki alandaki çalışmalarımızı bütüncül bir vizyonla ve Kalkınma Planımız ve Orta Vadeli Programımızda belirlenen öncelik ve hedeflerle uyumlu şekilde yürütüyor, böylece geleceğe daha dirençli, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir yönetişim modeli inşa etmeyi amaçlıyoruz."

"Dijitalleşme aslında yeşil dönüşümün en önemli destekleyicisidir"

Hatipoğlu, vergi süreçlerinin dijitalleşmesinin hem mükelleflerin işini kolaylaştırdığını hem de kayıt dışı ekonomiyle mücadelede etkinliği artırdığını belirterek, Dijital Vergi Dairesi ile vatandaşların 160'tan fazla hizmete tek kapıdan güvenli ve hızlı şekilde erişebildiğini kaydetti.

Dijitalleşme hamlelerinin yalnızca hız ve şeffaflık sağlamadığını, aynı zamanda yeşil muhasebe ve yeşil bütçeleme anlayışına da yaklaştırdığını anlatan Hatipoğlu, şunları söyledi:

"Kağıt kullanımının azalması, kaynakların etkin yönetimi ve mali süreçlerin dijital ortamda izlenebilir hale gelmesi, sürdürülebilir kamu maliyesinin temel taşlarını oluşturuyor. Artık bütçeyi sadece rakamlar üzerinden değil, çevresel ve toplumsal etkileriyle de okumak, muhasebeyi yalnızca mali tablolarla değil, karbon ayak izi ve ekolojik etkilerle değerlendirmek zorundayız. Bu nedenle dijitalleşme, aslında yeşil dönüşümün en önemli destekleyicisidir. Rolünüz, geçmişin hatalarını bulan bir 'kontrol fonksiyonu' olmaktan çıkıp geleceğin risklerine karşı kurumu hazırlayan bir 'stratejik ortak' olmaya evriliyor. Artık sadece finansal tabloları değil, kurumsal dayanıklılığı, ekolojik ayak izini ve sosyal etkiyi de denetlemek ve göz önünde bulundurmak zorundayız."

Rektör Prof. Dr. Hasan Ali Karasar ise "İnsanoğlu tarihte birçok kriz yaşamıştır. Her kriz de bizlere bir şeyler öğretmiştir. Ancak iklim değişikliği ve dijital dönüşümün sunduğu bu yeni çağ, hepimizden çok daha kapsamlı ve işbirliğine dayalı çözümler talep ediyor." ifadelerini kullandı.

Nevşehir Valisi Ali Fidan ve öğretim üyelerinin katıldığı konferans, farklı oturumlarla devam etti.