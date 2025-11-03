Haberler

1 Ocak itibarıyla dev bir zam daha! Bu para tüm telefon sahiplerinden kesilecek

Güncelleme:
Yüzde 25,49 olarak belirlenen Yeniden Değerleme Oranı'yla birlikte Özel İletişim Vergisi'ne 1 Ocak 2026 itibarıyla zam gelecek. Bu yıl 570 TL olarak uygulanan ve tüm yeni hat sahiplerinden tahsis edilen ücret, yeni yılda 715 TL'ye yükselecek. Vergi artışıyla birlikte mevcut internet aboneleri ve mobil hat sahiplerinin faturalarına yüzde 10 oranında uygulanan kesintinin bedeli de yükselmiş olacak.

  • Özel İletişim Vergisi 1 Ocak 2026 itibarıyla 570 liradan 715 liraya yükselecek.
  • Yeni hat sahibi olacak tüm abonelerden 715 liralık vergi 12 ayda eşit taksitlerle tahsil edilecek.
  • Özel İletişim Vergisi mobil hat, internet ve elektronik haberleşme hizmetlerinden %10 oranında alınmaya devam edecek.

Memur, emekli ve kira zamlarını belirleyecek olan enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'in açıkladığı veriye göre, enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 artarken, yıllık bazda ise yüzde 32,87 oldu.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI YÜZDE 25,49 OLDU

TÜİK'in açıkladığı rakamlarla birlikte Yeniden Değerleme Oranı da belli oldu. Buna göre vergi, harç ve cezalar için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 oldu.

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİNE DE ZAM GELİYOR

Yeniden Değerleme Oranı ile birlikte çok sayıda vergi, harç ve ceza ücretine zam gelirken, 1 Ocak 2026 itibarıyla zamlanacak kalemlerden biri de Özel İletişim Vergisi (ÖİV) olacak.

570 LİRADAN 715 LİRAYA YÜKSELECEK

Geçtiğimiz yıl 400 liradan 570 TL'ye yükseltilen Özel İletişim Vergisi (ÖİV), 1 Ocak 2026 itibarıyla yeniden zamlanacak. Vergi kalemindeki artış tutarının ayın son günlerinde yayınlanacak Resmi Gazete'de ilan edilmesi beklenirken, 2025 yılı için belirlenen yüzde 25,49'luk yeniden değerleme oranının uygulanması halinde Özel İletişim Vergisi yeni yılda 715 liraya yükselmiş olacak.

YENİ HAT SAHİBİ OLACAK TÜM ABONELERDEN TAHSİL EDİLECEK

715 liralık ücret, faturalı ya da faturasız olmasına bakılmaksızın yeni hat sahibi olacak tüm abonelerden tahsil edilecek. Operatörler, söz konusu bedelin 12 ay boyunca eşit taksitler ile faturalara yansıtılmasını sağlayacak. Bir başka deyişle, yeni yılda 715 lira olması beklenen vergi, yeni hat sahibi olacak herkesin bir yıl boyunca ayda 59,5 TL ödeme yapmasına yol açacak.

Bu harcamanın yanı sıra, 2021 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yüzde 10 olarak belirlenen ÖİV, her türlü mobil hat sahiplerinden ya da evinde internet hizmeti alan kullanıcılardan tahsil edilmeye devam edecek. Yeni yılda yapılacak zamla birlikte internet aboneleri ve mobil hat sahipleri, ödeyecekleri faturalarda yüzde 10 olarak uygulanacak Özel İletişim Vergisi kesintisini de daha yüksek tutar üzerinden yatırmak zorunda kalacak.

Resmi Gazete'de paylaşılan bilgilere göre, söz konusu vergi şu harcamaları kapsamakta:

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu'nun 39. maddesiyle düzenlenen Özel İletişim Vergisi uygulamasında:

a) Ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar da dâhil olmak üzere her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri,

b) Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetleri,

c) Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti,

d) Yukarıdaki (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına girmeyen diğer elektronik haberleşme hizmetleri,

3469 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının yayımı tarihi olan 30 Ocak 2021 tarihinden itibaren %10 oranında vergilendirilecektir.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
Haberler.com
500

title
