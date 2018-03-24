Ekonomi Zirvesinde Vodafone Standına Büyük İlgi

Vodafone Türkiye'nin, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde yeni teknoloji ve çözümlerini tanıttığı standı büyük ilgi gördü. İş dünyası liderleri, stantta ziyaretçileri karşılayan Vsmart Veysi isimli robot ile de sohbet etti.

24 Mart 2018 - Türkiye'nin dijitalleşmesi vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Vodafone Türkiye, bu sene de Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde, yeni teknoloji ve çözümlerini tanıttığı standıyla yer aldı. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız'ın da aralarında bulunduğu isimler, Vodafone'nin açtığı standı ziyaret ederek Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin'den Vodafone'un işletmeler ve belediyelere sunduğu çözümler hakkında bilgi aldı. Zirvenin ilgi odağı olan Vsmart Veysi isimli robotla sohbet eden ziyaretçiler, akıllı şehirlerle enerji tasarrufu, verimlilik ve iş süreçlerinin optimizasyonu konusunda neler yapılabildiğine dair sanal gerçeklik deneyimi yaşadı.

Dijitalleşmeye paralel olarak sürekli değişen ihtiyaçlara yönelik geliştirdikleri hayatı kolaylaştıran entegre çözümlerin gördüğü ilgiden büyük memnuiyet duyduklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin şunları söyledi:

"Günümüzde teknolojik gelişmelerin etkisiyle, rekabetin tanımı daha kaliteli ve daha kişisel çözümleri en hızlı şekilde sunabilme yeteneğinize bağlı. Bu anlamda Vodafone olarak Türkiye'deki işletmelerin ve belediyelerin ihtiyaçlarını yakından takip ediyor, yeni dünya şartlarına ayak uydurabilmeleri için dijitalleşme süreçlerine en hızlı şekilde destek oluyoruz. Dijital iş ortakları olarak işletmelere verimliliklerini artıran, geleceğe çok daha hazır olabilecekleri çözümler sunuyor, danışmanlık veriyoruz. Nesneler arası iletişim, bulut, sabit ve mobil iletişim adı altında topladığımız bu çözümlerle işletmelere dijital anlamda hizmet, operasyon, teknoloji platformları ve bilgi güvenliği konularında yol gösteriyoruz. Dijitalleşmede hızlı adım atmanın Türkiye'nin gelecekte rekabet gücüne güç katacağı bilinciyle sunduğumuz uçtan uca çözümlerle, iş ortaklarımızı geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz."

Geleceğin şehircilik ve ulaşım çözümleri zirveye damgasını vurdu

Katılımcıları Vsmart Veysi isimli robotun karşıladığı Vodafone standında ayrıca Giga Car otonom araç ile akıllı şehirlerle entegre bir gelecekte; sürücüsüz araç kullanma, akıllı park sistemi, arabadan online toplantıya katılabilme gibi katma değerli ulaşım çözümleri de tanıtıldı. - BURSA