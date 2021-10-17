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Son dakika haber! Bakan Karaismailoğlu: 5 yılda 502 binden fazla siber saldırı engellendi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Bakan Karaismailoğlu: 5 yılda 502 binden fazla siber saldırı engellendi

Son dakika gündem haberi: ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesindeki uygulamalar ile siber güvenlikte ciddi önlemler aldıklarını, 5 yılda 502 bin 386 siber saldırının engellendiğini açıkladı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesindeki uygulamalar ile siber güvenlikte ciddi önlemler aldıklarını, 5 yılda 502 bin 386 siber saldırının engellendiğini açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2013'ten bu yana Türkiye'de bin 900'ün üzerinde kurumsal Siber Olaylara Müdahale Ekibi'nin (SOME) kurulduğunu belirtti. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile SOME'ler arasında alarm, uyarı ve güvenlik bildirimlerini paylaşmak amacıyla SOME İletişim Platformu'nun (SİP) geliştirildiğini ifade eden Karaismailoğlu, önlemler ve geliştirilen yerli ve milli uygulamalarla son 5 yılda engellenen siber saldırının 502 bin 386'ya ulaştığını bildirdi. Saldırıların; operatörler tarafından dağıtık servis dışı bırakma (DDoS), oltalama (Phishing) ve spam olarak gerçekleştiğini vurgulayan Karaismailoğlu, ulusal siber güvenliğin sağlanmasının herkesin öncelikli gündemi olduğunu söyledi.

Siber güvenlikte ciddi önlemler aldıklarını belirten Karaismailoğlu, "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde kurulum çalışması tamamlanan Siber Güvenlik Operasyon Merkezi ile USOM ve operatörler arasındaki iş ve işlemlerin 7/24 kesintisiz olarak izlenebilmesi ve gerekmesi halinde aksiyonların zaman kaybetmeksizin alınmasına imkan sağlandı" dedi.

'750 SAHTE KONFERANS UYGULAMASI TESPİT EDİLDİ'

Karaismailoğlu, tamamen kurumsal iç kaynaklarla geliştirilen AVCI, AZAD ve KASIRGA projelerinin ulusal siber güvenliğe önemli katkılar sağladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinde AVCI, AZAD ve KASIRGA adlı yerli ve milli uygulamalarımızla; yapay zeka teknolojileri kullanılarak 750 adet sahte konferans uygulaması ve uzaktan yönetim servislerinde 31 bin 132 adet zafiyet tespit edildi. Kovid-19 ile alakalı 133 adet zararlı yazılım incelemesi ve 612 adet zararlı yazılım bilgisi SOME'lerle paylaşıldı. Kovid-19 ile alakalı 2 bin 392 adet zararlı dropper (asil zararlı yazılımı indiren küçük program) ve komuta kontrol merkezi engellendi. KASIRGA ile entegre olarak çalışan ATMACA projesi ile toplamda 16 milyon adet IP adresinin her biri için düzenli olarak yapılan kontrollerle 200'den fazla zafiyete ait risk proaktif (zaafiyet saptanınca bunun gerçekten çalışıp çalışmadığının test edilmesi) bir şekilde engellendi. Verilerin uzman analistler tarafından daha verimli bir şekilde yönetilmesi ve tespit edilen siber güvenlik eksikliklerine ilişkin bilgilerin ilgili taraflara daha hızlı ulaştırılması için yerli ve milli KULE yazılımı da geliştirildi."


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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