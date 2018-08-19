Ekonomi Yazarı Güngör Uras'ın Vefatı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaşamını yitiren ekonomi yazarı Prof. Dr. Güngör Uras'ın yazı ve görüşleriyle Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayan, ekonomi biliminin herkesçe anlaşılması için çaba sarf eden bilge bir kişi olduğunu belirterek, Uras'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Oktay, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Uras'ın ekonomi gazeteciliğinin usta bir kalemi olduğunu kaydetti.

Uras'a Allah'tan rahmet dileyen Oktay, "Yazı ve görüşleriyle Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayan, ekonomi biliminin herkesçe anlaşılması için çaba sarf eden bilge bir kişiyi kaybettik. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.