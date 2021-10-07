Yavuz Sondaj gemisi Karadeniz'deki görevi için Filyos Limanına ulaştı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yavuz Sondaj gemisi Karadeniz'deki görevi için Filyos Limanına ulaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yavuz Sondaj gemisi Karadeniz'deki görevi için Filyos Limanına ulaştı

Karadeniz açıklarındaki hidrokarbon rezervinin tespit edilmek amacıyla yola çıkan Yavuz Sondaj Gemisi Filyos Limanına ulaştı.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Karadeniz açıklarındaki hidrokarbon rezervinin tespit edilmek amacıyla yola çıkan Yavuz Sondaj Gemisi Filyos Limanına ulaştı. Gemi; kule montaj işlemlerinin ardından Fatih ve Kanuni'nin görev yaptığı bölgede doğal gaz keşifleri için görev yapacak.

Türkiye Petrolleri Anonim ortaklığının sahibi ve işletmecisi olduğu ultra derin su sondaj gemisi Yavuz; Türkiye'nin 3'üncü büyük limanı olan Filyosa ulaştı. İlk kez 2011 yılında denize indirilen Tanzanya, Kenya, Malezya ve Vietnam gibi ülkelerde görev yapan; 2018 yılının Ekim ayında TPAO tarafından satın alınan Yavuz Sondaj Gemisi 2019 yılında Akdeniz'de sondaj faaliyetlerine katıldı. Boğaz geçiş hazırlıkları ve kule sökümü için geçen Ağustos ayında Haydarpaşa Limanı'na yanaşan Yavuz Sondaj Gemisi çalışmaların tamamlamasının ardından dün itibariyle Karadeniz'e açıldı. Ulaştığı Filyos Limanına demirleyen Yavuz Sondaj Gemisinin kule platformu da önümüzdeki günlerde limana getirilerek monte edilecek.

FATİH'DEN SONRA İKİNCİ DERİN DENİZ SONDAJ GEMİSİ

12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme özelliğine sahip olan Yavuz Sondaj Gemisinin boyu 229.6 metre genişliği ise 36 metre. 130 metre büyüklüğünde 2 sondaj kulesine sahip olan Yavuz Sondaj Gemisi Türkiye'nin Fatih Sondaj Gemisinden sonraki ikinci derin deniz sondaj gemisi olma özelliğini taşıyor. Gemide dinamik konumlandırma sistemi bulunurken, 6 metreye kadar olan dalgalarda bile sorunsuz sondaj yapabilme kabiliyetine sahip.

KULE MONTAJININ ARDINDAN KARADENİZ'DE İLK GÖREVİNE ÇIKACAK

Yavuz Sondaj Gemisi son hazırların tamamlanmasının ardından sondaj ve test çalışmalarının devam ettiği Karadeniz'de görev yapacak. Fatih ve Kanuni sondaj gemileri ile TPO'nun envanterine kayıtlı olan Yavuz Sondaj Gemisi de Karadeniz'deki doğal gaz keşfine büyük katkı sağlayacak. Öte yandan 540 milyar metreküp doğal rezervinin keşfedilmesinin ardından Karadeniz'deki rezerv bulma çalışmaları sürüyor.

(Sertaç Özdemir - Onur Altındağ/İHA)

Yavuz Sondaj gemisi Karadeniz'deki görevi için Filyos Limanına ulaştı

Yavuz Sondaj gemisi Karadeniz'deki görevi için Filyos Limanına ulaştı

Yavuz Sondaj gemisi Karadeniz'deki görevi için Filyos Limanına ulaştı

Yavuz Sondaj gemisi Karadeniz'deki görevi için Filyos Limanına ulaştı

Yavuz Sondaj gemisi Karadeniz'deki görevi için Filyos Limanına ulaştı

Yavuz Sondaj gemisi Karadeniz'deki görevi için Filyos Limanına ulaştı

Yavuz Sondaj gemisi Karadeniz'deki görevi için Filyos Limanına ulaştı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Hemşehrisine güvenen İranlı iş kadını 5 milyon 733 bin lira dolandırıldı

Hemşehrisine güvenen İranlı iş kadını 5 milyon 733 bin lira dolandırıldı

 İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, hakkındaki iddiaları yalanladı

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, hakkındaki iddiaları yalanladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan Temel Karamollaoğlu
Magazin Deniz Akkaya Acun Ilıcalı Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Ali Koç Stefan Kuntz Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Mustafa Varank Ekrem İmamoğlu Emmanuel Macron
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yavuz Sondaj gemisi Karadeniz'deki görevi için Filyos Limanına ulaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 12:06:17. #1.11#