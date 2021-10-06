Vali Akın: 'OSB, şehir ekonomisi ve istihdama katkı sağlıyor' - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Akın: "OSB, şehir ekonomisi ve istihdama katkı sağlıyor"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Vali Akın:

Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısına katılan Vali İbrahim Akın, OSB'nin şehir ekonomisi ve istihdama katkı sağladığını söyledi.

KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısına katılan Vali İbrahim Akın, Osb'nin şehir ekonomisi ve istihdama katkı sağladığını söyledi.

Sanayi bölgesinin katkılarından bahseden Vali Akın, "Organize Sanayi Bölgesindeki işletmeler, Kırşehir ekonomisine ve istihdamına önemli katkılar sağlıyor. Şehrin gelişmesi için önemli gördüğümüz Organize Sanayi Bölgesi, yaptığı ihracat ile hem ülke hem de ilimiz ekonomisine katkı sağlamaktadır" dedi.

Toplantıya; Vali İbrahim Akın'ın yanı sıra İl Genel Meclis Başkanı Şaban Çelik, Kırşehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Eraslan, OSB Müdürü İsmail Eskioğlu ve yönetim kurulu üyelerinin katıldı. Toplantı, bölgede yapılacak çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunulması ile sona erdi. - KIRŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Mithat Sancar Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Hazal Kaya Seda Sayan Mehmet Ali Erbil
Spor Marcao Ali Koç Mehmet Topal Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Vali Akın: 'OSB, şehir ekonomisi ve istihdama katkı sağlıyor' - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 10:26:21. #1.17#