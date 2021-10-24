Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den korkutan tahmin: Gelmekte olan hiperenflasyon dünyadaki her şeyi değiştirecek - Haberler Ekonomi
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Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den korkutan tahmin: Gelmekte olan hiperenflasyon dünyadaki her şeyi değiştirecek

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi
Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den korkutan tahmin: Gelmekte olan hiperenflasyon dünyadaki her şeyi değiştirecek

Twitter'ın kurucusu ve CEO'su Jack Dorsey, ABD'de ve tüm dünyada hiperenflasyonun gelmekte olduğunu iddia etti. Enflasyonun yılda yüzde 200 sınırını aştığı anlardaki hali olan hiperenflasyon konusunda uyarılarda bulunan ve cuma gecesi bir tweet atan Dorsey, dünya tarihinde şimdiye kadar 58 kez görülen hiperenflasyonun her şeyi değiştireceğini belirtti.

Twitter'ın kurucu ortağı Jack Dorsey, Abd'de artan enflasyona vurgu yaparak işlerin çok daha kötüye gideceğini söyledi. Dorsey, Cuma gecesi attığı tweet'inde ABD'de ve tüm dünyada hiperenflasyon olacağını yazdı. Dorsey, "Hiperenflasyon her şeyi değiştirecek" dedi.

Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den korkutan tahmin: Gelmekte olan hiperenflasyon dünyadaki her şeyi değiştirecek

Tweet, tüketici enflasyonunun ABD'de 30 yılın zirvesine yaklaşmasıyla ve sorunun artacağı endişeleri ile paralel bir dönemde geldi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell da önceki gün yaptığı açıklamada, ABD'de ekonomik toparlanmanın çok dengesiz olduğunu ve enflasyonun beklenenden daha kalıcı olabileceğini söylemişti. Powell konuşmasında, mevcut yüksek enflasyon oranlarının, fiyat belirleyicilerinin gelecekte gereğinden fazla yüksek enflasyon olacağı beklentisine yol açtığını söyledi.

Enflasyonun yükselmesine neden olan küresel tedarik zinciri kırılmalarının tahmin edilenden daha uzun sürebileceğini belirten Powell, bu durumun muhtemelen gelecek yıla kadar devam edeceğini açıkladı.

Hiperenflasyon, enflasyonun yılda yüzde 200 sınırını aştığı anlardaki haline deniyor. Dörtnala enflasyon olarak da adlandırılan hiperenflasyon paranın değerinin yitirdiği en şiddetli enflasyon biçimi olarak biliniyor.

Dünya tarihinde şimdiye kadar 58 hiperenflasyon dönemi yaşandı. Günümüzde ise bunun en önemli örneği Venezuela'da görülüyor.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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Yorumlar (1)
Serdar sert :Gelecek malasef karanlık yarınlara gebe.
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