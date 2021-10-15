TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: 'Ülkemiz için sağlıklı doğal gıdalara ulaşmada küçükbaş hayvancılık en büyük şansımızdır' - Haberler Ekonomi
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TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: "Ülkemiz için sağlıklı doğal gıdalara ulaşmada küçükbaş hayvancılık en büyük şansımızdır"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik:

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, gıda güvencesi için bitkisel üretimin yanı sıra küçükbaş hayvancılığın da geliştirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, gıda güvencesi için bitkisel üretimin yanı sıra küçükbaş hayvancılığın da geliştirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, FAO'nun (Food and Agriculture Organization) hazırladığı rapora göre dünyada her dokuz kişiden birinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Covid- 19 nedeniyle ülkelerin korumacı politikalar izlemeye başlaması nedeniyle insanların sağlıklı gıdaya ulaşmakta daha fazla zorlukla karşılaşabileceklerini ve salgın nedeniyle de aç insan sayısının daha da artabileceğini dile getiren Çelik, vatandaşların gıda güvencesi için bitkisel üretimin yanı sıra özellikle sağlıklı et ve süt ürünlerine erişimin sağlanabilmesi amacıyla özellikle küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

"Ülkemiz için sağlıklı doğal gıdalara ulaşmada küçükbaş hayvancılık en büyük şansımızdır"

Çelik, küçükbaş hayvancılığın önemine değinerek, "Ülkemizde son yıllarda küçükbaş hayvan sayısında artışlar yaşanması bu bakımdan önemlidir. Cumhurbaşkanımızın küçükbaş hayvan sayısının nüfus başına bir hayvan olacak şekilde artırılması talimatları ile Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin yeni destekler vermesi küçükbaş hayvan sayımızı artırmıştır. 2019'da 48,5 milyon olan hayvan sayımız yüzde 11,6'lık artışla 2020'de 54,1 milyona ulaşmıştır. Bu sayının hedefimiz olan 90 milyona çıkarılması için birliklerimizle beraber gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Hedefimiz insanımızın sağlıklı kırmızı et ihtiyacının karşılanmasıdır. Ülkemiz için sağlıklı doğal gıdalara ulaşmada küçükbaş hayvancılık en büyük şansımızdır" dedi.

"Kırsala dönüş projelerine ağırlık verilmeli"

Yaşanan göçler nedeniyle köylerde yaşayan nüfusun yaş ortalamasının 55'e yükseldiğini ifade eden Çelik, gençlerin kırsala dönmesini ve üretime katılmasını sağlayacak projelere ağırlık verilmesi gerektiğini belirterek, "Ancak bu şekilde küçükbaş hayvancılığımızın yaşadığı sorunlar çözüm bulacak, hedeflerimize ulaşmamız mümkün olacaktır. Böylece sadece ülkemizi doyurmaya devam etmekle kalmayız, rahatlıkla içinde bulunduğumuz coğrafyanın sağlıklı gıda açığını da kapatırız" şeklinde konuştu. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: 'Ülkemiz için sağlıklı doğal gıdalara ulaşmada küçükbaş hayvancılık en büyük şansımızdır' - Haberler Ekonomi
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