TRAKYAKA Yönetim Kurulu Kırklareli'de toplandı

KIRKLARELİ (İHA) - Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu 2021 yılı Ekim ayı olağan toplantısını Tekirdağ Valisi Yıldırım başkanlığında Kırklareli'de gerçekleştirdi.

Kırklareli Barajı yakınlarında bulunan bir işletmede yapılan toplantıya Tekirdağ Valisi ve Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Yıldırım, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, Kırklareli İl Genel Meclisi Başkanı Aydın Karakoç, Kalkınma Kurulu Başkanı Turhan Altıntel, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Kalkınma Ajansı uzmanları katıldı.

Toplantı bir önceki toplantıda alınan kararların görüşülmesi ile başladı. Ardından Antalya'da yapılacak YÖREX Fuarı'na katılım kararı alındı ve yine Ekim ayında Çerkezköy'de yapılacak Çerkezköy Endüstriyel Fuarı konusunda Kurul bilgilendirildi. Bazı idari konuların görüşülmesinin ardından toplantı dilek ve temenniler ile sona erdi. - KIRKLARELİ

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri