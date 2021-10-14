TRAKYAKA Yönetim Kurulu Kırklareli'de toplandı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TRAKYAKA Yönetim Kurulu Kırklareli'de toplandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
TRAKYAKA Yönetim Kurulu Kırklareli'de toplandı

Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu 2021 yılı Ekim ayı olağan toplantısını Tekirdağ Valisi Yıldırım başkanlığında Kırklareli'de gerçekleştirdi.

KIRKLARELİ (İHA) - Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu 2021 yılı Ekim ayı olağan toplantısını Tekirdağ Valisi Yıldırım başkanlığında Kırklareli'de gerçekleştirdi.

Kırklareli Barajı yakınlarında bulunan bir işletmede yapılan toplantıya Tekirdağ Valisi ve Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Yıldırım, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, Kırklareli İl Genel Meclisi Başkanı Aydın Karakoç, Kalkınma Kurulu Başkanı Turhan Altıntel, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Kalkınma Ajansı uzmanları katıldı.

Toplantı bir önceki toplantıda alınan kararların görüşülmesi ile başladı. Ardından Antalya'da yapılacak YÖREX Fuarı'na katılım kararı alındı ve yine Ekim ayında Çerkezköy'de yapılacak Çerkezköy Endüstriyel Fuarı konusunda Kurul bilgilendirildi. Bazı idari konuların görüşülmesinin ardından toplantı dilek ve temenniler ile sona erdi. - KIRKLARELİ

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu
Magazin Acun Ilıcalı
Spor Şenol Güneş Ali Koç Fatih Terim Gazeteler
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Mehmet Aktaş Emine Erdoğan Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: TRAKYAKA Yönetim Kurulu Kırklareli'de toplandı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 10:07:49. #1.11#