Trabzon'da 7 milyon dolara imal edilen balıkçı gemisi denize indirildi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzon'da 7 milyon dolara imal edilen balıkçı gemisi denize indirildi

AA / Gazi Nogay - Haberler | Ekonomi
Trabzon'da 7 milyon dolara imal edilen balıkçı gemisi denize indirildi

Trabzon'un Sürmene ilçesindeki tersanede bir firma tarafından 11 ayda imal edilen, 46 metre uzunluğunda, 970 groston ağırlığındaki balıkçı gemisi, yaklaşık yarım saat süren çalışmayla Karadeniz'e indirildi.

TRABZON (AA) - Trabzon'un Sürmene ilçesindeki tersanede bir firma tarafından 11 ayda imal edilen, 46 metre uzunluğunda, 970 groston ağırlığındaki balıkçı gemisi, yaklaşık yarım saat süren çalışmayla Karadeniz'e indirildi.

Sürmene'deki Çamburnu Tersanesi'nde faaliyet gösteren bir firma tarafından 7 milyon dolarlık maliyetle yapımı tamamlanan 46 metre uzunluk ve 18 metre genişliğe sahip "Mehmet Kobya" adlı geminin denize indirilmesi töreninde konuşan Vali İsmail Ustaoğlu, herkesi gururlandıran bir üretimin suyla buluşmasına tanıklık ettiklerini söyledi.

Üç tarafı denizlerle kaplı olan Türkiye'de, denizcilik ve deniz ürünleri alanında üretime ve istihdama katkı sağlayacak çok önemli yatırımlara ihtiyacı olduğunu belirten Ustaoğlu, "Bu gemi artık ülkemizdeki denizlerde ve uluslararası sularda faaliyete başlayacak. Bu gemimiz 70'in üzerinde kişinin istihdamını da sağlayacak." diye konuştu.

Trabzon'un bölgenin en önemli cazibe ve çekim merkezi olduğunu ve gerek yurt içinde gerekse yurt dışında Trabzon'da üretilmiş yüzlerce balıkçı teknesinin hizmet verdiğini ifade eden Ustaoğlu, "Burada her yıl 40 civarında balıkçı gemimizin imalatı yapılıyor. Bu gerçekten çok ciddi bir sektör ve çok ciddi bir üretim. Bunların üretim ve ihracatta da ayrı bir yeri var. 11 ay gibi kısa bir sürede bu gemimiz hizmete hazır hale geldi. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Gemide çalışacak personele de Allah kaza bela göstermesin. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Horon gösterisinin ardından geminin suya indirilmesi dolayısıyla dua edildi.

Vali Ustaoğlu ve diğer protokol üyelerinin kurdele kesiminin ardından geminin suya indirme işlemine geçildi.

Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından 970 groston ağırlığındaki balıkçı gemisi Karadeniz'e indirildi.

Trabzon'da 7 milyon dolara imal edilen balıkçı gemisi denize indirildi

Trabzon'da 7 milyon dolara imal edilen balıkçı gemisi denize indirildi

Trabzon'da 7 milyon dolara imal edilen balıkçı gemisi denize indirildi

Trabzon'da 7 milyon dolara imal edilen balıkçı gemisi denize indirildi

AA / Gazi Nogay - Ekonomi Haberleri
Bakan Dönmez'den doğal gaz ve elektrik fiyatlarıyla ilgili açıklama: Vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz

Bakan Dönmez'den doğal gaz ve elektrik fiyatlarıyla ilgili açıklama: Vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Numan Kurtulmuş Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Üner Kubilay Aka Bülent Ersoy
Spor Stefan Kuntz Sergen Yalçın Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Murat Kurum Ersun Yanal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Trabzon'da 7 milyon dolara imal edilen balıkçı gemisi denize indirildi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 18:33:16. #1.11#