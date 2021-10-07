Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Serbest piyasa ekonomisi geçerli, doğrudan fiyatlara müdahale etmeyiz

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor. Son dönemde vatandaşın belini büken fahiş fiyatlar ve market denetimleri hakkında önemli açıklamalarda bulunan Muş, tekelleşmeye giden bir mekanizma varsa buna asla müsade etmeyeceklerini belirtirken, serbest piyasa ekonomisi olduğu için fiyatlara doğrudan müdahale etmeyeceklerini söyledi.

Araç satışlarıyla ilgili şikayetlerin de yakından takip ettiklerini dile getiren Muş, Araç satışlarıyla ilgili ciddi iddialar var, inceleyeceğiz, hukuksuz bir durum varsa gerekirse bunun yaptırımı ağır olur, mevzuatımızı da değiştiririz." ifadelerini kullandı.

Bakan Muş'un açıklamalarından satır başları:

Dünyada pandemiden sonra Emtia fiyatlarında yükselme söz konusu. BM'nin bir endeksine göre yüzde 33'lük bir artış var. IMF emtia endeksine göre yüzde 50 bir artış var. Ülkemize bakıldığında küresel enflasyonla alakalı bizi de etkilemiş durumda.

"9 BÜYÜKŞEHİRDE 10 BÜYÜK HALE BAKIYORUZ"

Vatandaşın buradaki sitemi haklı sitem. Artış varsa vatandaşlar tepki gösterir. Arz talep dengesiyle uyuşmayan artışlar var mı. Bizi burası ilgilendiriyor. Arz talep dışında anormal denilen artış var mı? Bunlar vatandaşın şikayetleri doğrultusunda denetimlerini yapıyoruz.Ne esnaf ne de işletmemizi suçlamamız söz konusu değil. 9 büyükşehirde 10 büyük hale bakıyoruz. Tedarik zincirine bakıyoruz. Buradaki sürece bakıyoruz. Burada anormal kabul edilen bir durum söz konusu mu ona bakıyoruz.

"BİRKAÇ KOLDAN DENETİMLERİMİZ SÜRÜYOR"

Denetimler 1-2 günde sonuçlanan olaylar değil. Bütün sistemi inceleme altına aldık. Diğer alanlarla ilgili değerlendirdiğimiz noktalar var. Zincir marketlerle alakalı teftiş kurulu başkanlığı bakıyor. Buradaki artışlara bakıyoruz. Hangi firmada ne kadara gelmiş bakıyoruz. Rekabet Kurulunun çeşitli denetimleri oluyor. Onların çalışmasını yürütüyoruz. Arz talep dengesinde izah edilemeyen artışlar mı bakıyoruz. Çalışmalarımız sürüyor. Birkaç koldan denetimlerimiz sürüyor.

"MEVZUATIMIZI DA DEĞİŞTİRİRİZ"

Vatandaşın söylediği şikayetler CİMER üzerinden geldi. Otomotivde vatandaş ben araba bulamıyorum. Bu galerilere veriliyor diyor. Biz vatandaşın getirdiği şikayeti dikkate alıyoruz. Biz bu süreci incelemeye alıyoruz. Onun haricindeki sosyal medya üzerinde de çeşitli şikayetler atılıyor. Burada proaktifiz. Araç satışlarıyla ilgili ciddi iddialar var, inceleyeceğiz, hukuksuz bir durum varsa gerekirse bunun yaptırımı ağır olur, mevzuatımızı da değiştiririz.

"DÜNYADA CİDDİ BİR ENFLASYON OLUŞMUŞ DURUMDA"

Emtia artışı neden önemli. Üreticilerin maliyetlerini etkiliyor. Petrol fiyatları 44 dolarken, bu yılın ağustos ayında 70 dolara gelmiş bugün 80 dolar. İster istemez fiyatlara yansıyor. Doğal gaz yüzde 441 artmış ağustos ayı kıyaslamasında Avrupa'da. Girdi maliyetleri ister istemez fiyatlara yansıyor. Pandemide ciddi artış söz konusu oldu. Merkez Bankaları genişleyici para politikaları uyguladı.

ABD Merkez Bankası 4 trilyon dolarken toplam varlıkları 8,4 trilyon dolara çıkmış, Avrupa Merkez Bankası'nda da 4,9 trilyon dolarken 8,2 trilyon dolara çıkarmış. Genişleyici para politikası dünyada ciddi bir enflasyon oluşturmuş durumda. Avrupa'da enflasyon 0,3'ken 2,1'e çıkmış. Bize göre küçük ama artış hızı 0,3'den 2,1'e gelmiş. Gıda ve otomobile yönlendik, çok ciddi denetimler yapıyoruz.

"MERKEZ BANKASI'NIN ATACAĞI ADIMLAR VAR"

Gıda temel olduğundan denetimler yapıyoruz. Bir yandan Hazine Maliye Bakanlığı da bazı adımlar atıyor. Merkez Bankası'nın attığı atacağı adımlar var. Bunlarla enflasyonu makul seviyeye çekmeye çalışacağız. Bu çalışmalar neticesinde bir noktaya ulaşacağız. Olağanüstü bir dönemden geçiyor tüm dünya. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.

"DOĞRUDAN FİYATLARA MÜDAHALE ETMEYİZ"

Biz süreci incelemeye alıyoruz. Vatandaşların şikayetlerini her koldan sosyal medyadan da dikkate alıyoruz. Bazen vatandaşların şikayetleri üzerinden bazen şikayetler dışında da adım atıyoruz.Her çalışmanın belli ölçülerde katkısı olur. Tekelleşmeye ya da hakim noktaya gidecek mekanizmaya müsaade edemeyiz. Serbest piyasa ekonomisi geçerli, doğrudan fiyatlara müdahale etmeyiz. Fiyatların dengelenmesi için mücadele etmek gerekiyor."

Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz? — Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021

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