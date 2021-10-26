THY, New York Borsası'nda kapanış zilini çaldı
Empire State Binası'na çıkma koşusuna 'ana sponsor' olan THY, New York Borsası'nın kapanış zilini çaldı.
Empire State Binası'na çıkma koşusuna 'ana sponsor' olan THY, New York Borsası'nın kapanış zilini çaldı.
Bu sene 43'üncüsü yapılacak 102 katlı Empire State Binası'na çıkma koşusunun ana sponsorluğunu (presenting sponsor) THY üstlendi. Türk Hava Yolları, ana sponsoru olduğu Empire State Binası'na çıkma koşusu nedeniyle düzenlenen etkinlikte New York Borsası'nın kapanış zilini çaldı.
Wall Street'teki New York borsası binasında düzenlenen törene, THY Kurumsal İletişim Başkanı Mert Dorman, THY New York Genel Müdürü Cenk Öcal, Empire State Realty Trust Başkanı Jean-Yves Ghazi ve NYSE Başkan Yardımcısı Chris Taylor katıldı. - İSTANBUL