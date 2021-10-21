TCMB: "Cari işlemler dengesindeki iyileşmenin sürmesi beklenirken, bu eğilimin güçlenerek devam etmesi fiyat istikrarı hedefi için önem arz...
AA / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi
TCMB: "Cari işlemler dengesindeki iyileşmenin sürmesi beklenirken, bu eğilimin güçlenerek devam etmesi fiyat istikrarı hedefi için önem arz etmektedir.
TCMB: "Cari işlemler dengesindeki iyileşmenin sürmesi beklenirken, bu eğilimin güçlenerek devam etmesi fiyat istikrarı hedefi için önem arz etmektedir."
AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri