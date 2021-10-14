Sungurlu'da çiftçilere aronia bitkisi tanıtıldı - Haberler Ekonomi
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Sungurlu'da çiftçilere aronia bitkisi tanıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Sungurlu'da çiftçilere aronia bitkisi tanıtıldı

Çorum'un Sungurlu İlçesinde, ilçe halkına aronia bitkisinin tanıtılması için bir toplantı düzenlendi.

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu İlçesinde, ilçe halkına aronia bitkisinin tanıtılması için bir toplantı düzenlendi. Sungurlu Ticaret Odası salonunda düzenlenen toplantıya, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, İlçe Ziraat Odası ve Ticaret Odası Başkanlığı temsilcileri ile çiftçiler katıldı.

Aronia bitkisinin bütün yönleri ile tanıtıldığı toplantıda, bu yıl ilk defa ilçeye bağlı Derekışla köyünde 70 dekar alana aronia bitkisinin dikileceği ifade edildi. Bitkinin yetişme sürecinin çiftçiler tarafından takip edilebileceği kaydedilen toplantıda, yılda üç defa hasat vermesi ile zengin bir hasat oranına sahip aronia meyvesinin lezzeti ve tadı ile bilindiği, yaş meyve olarak tüketilebilmesinin yanı sıra çay ve reçelinin de yapıldığı aktarıldı. Ayrıca aronia meyvesi, şifalı bitkiler sınıfına giren bir meyve olması ile içeriğindeki antioksidanlar ve vitaminlerle insan sağlığı üzerinde de pek çok etkisinin bulunduğu anlatıldı. - ÇORUM

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Haber: Sungurlu'da çiftçilere aronia bitkisi tanıtıldı - Haberler Ekonomi
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