Ekonomi Şubat ayını rekorlarla kapattı

05.03.2020 15:12 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:12

Medya Takip Merkezi (MTM), Şubat ayında öne çıkan ekonomi başlıklarını belirledi. Rapora göre, dolar kuru ve ihracat ekonomi gündemini meşgul ederken, son 7 yılın rekorunu kıran altın fiyatı ise en çok konuşulan konuların başında geldi.



Medya Takip Merkezi, Şubat ayında ekonomi gündemini oluşturan başlıkları açıkladı. Rapora göre, Suriye'deki gelişmeler ve Koronavirüs salgınının etkisiyle yukarı doğru ivme gösteren dolar kuru, 195 bin 894 haberle ay boyunca medyada en çok konuşulan başlık oldu. Şubat ayının ilk işlem gününe 5,98 seviyesinde başlayan dolar kuru ayın son işlem gününü 6,25 seviyelerinde kapattı. Son 7 yılın zirvesine yükselen altın fiyatları da gündemde yer edinen diğer bir konu oldu.



İhracat rekorunu tazeledi



İhracat bir önceki yılın Şubat ayına göre yüzde 2,31 artışla 14 milyar 655 milyon dolara ulaşarak kendi rekorunu tazeledi. İthalat ise yüzde 9,93 artışla 17 milyar 651 milyon dolara ulaştı. TİM Başkanı İsmail Gülle yeni yılın ilk ayında cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat hacmi rekoru kırılırken, Şubat ayında da Cumhuriyet tarihinin en yüksek şubat ayı ihracat rekoruna ulaşıldığını da belirtti.



Altın son 7 yılın zirvesine ulaştı



Şubat ayına 305 TL'den işlem görerek başlayan altın, Suriye'deki gelişmeler ve Koronavirüs salgınının oluşturduğu risk algısı etkisiyle ay boyunca artış gösterdi. İdlib'de yaşanan hain saldırının ardından Son 7 yılın en yüksek seviyesini yaşayan altın, 328 TL'ye kadar yükseldi. Şubat ayının son gününde yüzde 3'lük bir gerileme yaşayarak 320 TL bandının altına inen altın son günlerde yakaladığı yukarı yönlü ivmeden kurtulmuş oldu. MTM'nin aynı araştırmasına göre ay boyunca 37 bin 737 habere yansıyan altın, yatırımcılarının yüzünü güldürdü.



İstanbul'da toplu ulaşıma zam



Şubat ayının gündemine oturan diğer bir ekonomik gelişme ise İstanbul'da ulaşım ücretlerine yapılan zam oldu. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yakıt, enflasyon, asgari ücret ve işletme maliyetlerinde yaşanan artışlar nedeniyle İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam kararı alındığını açıklarken, İBB de yaptığı basın açıklamasıyla zammı duyurdu. Yaklaşık 3 yıldır herhangi bir artışın yaşanmadığı toplu taşıma ücretlerinde, 10 Şubat Pazartesi günü itibari ile yeni tarife uygulanmaya başlandı. Yüzde 35'lik zammın yaşandığı yeni tarife ücretleri ise; tam elektronik bilet 3,50 TL, öğrenci bileti 1,75 TL, tam Mavi Kart 275 TL, öğrenci mavi kartının fiyatı ise 50 TL olarak belirlendi. Şubat ayı boyunca medyada 10 bin 17 habere yansıyan zam ekonomi gündemini meşgul eden konu başlıklarından oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA