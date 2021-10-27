Stellantis ve LG Energy Solution'dan lityum iyon batarya tesisi yatırımı

Stellantis N.V. ve LG Energy Solution, iki şirketin Kuzey Amerika'da batarya hücreleri ve modülleri üretmek için ortak bir girişim oluşturmak üzere mutabakat anlaşması yaptığını duyurdu.

Şirketlerden yapılan ortak açıklamaya göre, mobilite ve inovasyon çözümleri sunan otomotiv üretici grubu Stellantis, 2030 yılına kadar ABD satışlarının yüzde 40'ından fazlasının elektrikli araçlardan oluşması hedefiyle yeni anlaşmalara imza atmaya devam ediyor.

Grubun gelecekteki mobilite hedeflerini güçlendirme hedefiyle Stellantis ve LG Energy Solutions, yeni bir batarya üretim tesisi kurmayı planlıyor. 2024 yılının ilk çeyreğinde devreye alınması hedeflenen tesis, yıllık 40 gigawatt saat üretim kapasitesine sahip olacak.

Yeni tesiste üretilen bataryalar, Stellantis bünyesindeki markalara ait şarj edilebilir hibrit ve tamamen elektrikli araç dışında yeni nesil elektrikli araçlarda da kullanılmak üzere ABD, Kanada ve Meksika'daki Stellantis montaj tesislerine tedarik edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis Üst Yöneticisi (CEO) Carlos Tavares, yapılan bu duyurunun grubun agresif elektrikliye geçiş yol haritası uyguladığını ve temmuz ayındaki Elektrikli Araç Günü etkinliğinde verdiği sözleri yerine getirdiğinin bir kanıtı olduğunu belirtti.

"Stellantis portföyüne eklenecek bir sonraki 'giga fabrikayı' belirlemiş olduk"

Tavares, "2030 yılına kadar minimum 260 gigawatt saat kapasiteye ulaşmamıza yardımcı olmak için Stellantis portföyüne eklenecek bir sonraki 'giga fabrikayı' belirlemiş olduk. Bu stratejik projede yer alan herkese içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Hep birlikte, verimlilikte standartları belirleyen, sektöre öncülük eden ve heyecan uyandıran elektrikli araçlar sunacağız." ifadelerini kullandı.

LG Energy Solution Başkanı ve CEO'su Jong-hyun Kim ise "Stellantis ile bir ortak girişim kurmak, uzun süredir devam eden ortaklığımızda önemli bir kilometre taşı olacak. LGES olarak benzersiz teknik becerilerimizi ve seri üretim kapasitemizi kullanarak bölgedeki potansiyel müşterilerimize batarya çözümleri sağlayıcısı olarak kendimizi konumlandıracağız"." değerlendirmesinde bulundu.

Verilen bilgiye göre, Stellantis, 2025 yılına kadar elektrikliye geçiş ve yazılım geliştirmeye 30 milyar avrodan fazla yatırım yapmayı planlarken, gelirlere kıyasla toplam sermaye harcaması ve AR-GE harcaması açısından sektörden yüzde 30 daha verimli olmaya devam etmeyi hedefliyor. Konumu hala inceleme sürecinde olan yeni tesis ile ilgili ayrıntılar ve detaylar ilerleyen süreçte paylaşılacak. Tesisin temelinin 2022 yılının ikinci çeyreğinde atılması planlanıyor.

İki şirket arasındaki elektrikli araç ortaklığı, Stellantis (daha sonra Fiat Chrysler Automobiles) tarafından sektörün ilk elektrikli vanı Chrysler Pacifica Hybrid için lityum-iyon batarya ve kontrol sistemlerini sağlamak üzere LG Energy Solution'ın (daha sonra LG Chem) seçildiği 2014 yılına kadar uzanıyor. Bu duyuru ile iki şirket, ortaklıklarını daha da sağlamlaştırmaya ve birbirlerinin güçlü yönlerinden yararlanmaya devam edecek.

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