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Son Dakika | Sarıcaoğlu: "Kavak yatırımcılara fırsat sunuyor"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Son Dakika | Sarıcaoğlu:

Son dakika haberleri... Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "İlçemiz yatırım yapmak isteyen girişimciler için büyük fırsatlar sunuyor" dedi.

SAMSUN (İHA) - Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "İlçemiz yatırım yapmak isteyen girişimciler için büyük fırsatlar sunuyor" dedi.

Sanayileşme yolunda büyük adımlarla ilerleyen Kavak ilçesinin yakın gelecekte Samsun'un bir sanayi merkezi olacağını bildiren Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, ilk etabı tümüyle dolan Kavak Organize Sanayi Bölgesi'nde başlatılan genişletme çalışmalarının da hızla devam ettiğini bildirdi.

İş adamı Mehmet Elevli tarafından Kavak- Samsun karayolu üzerinde günümüz teknolojik yeniliklerine uygun olarak yaklaşık 10 milyon liralık bir yatırım ile kurulan akaryakıt istasyonun açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Sarıcaoğlu, "İlçemizde küçük büyük demeden yatırım gerçekleştiren tüm girişimcilerimize minnettarız" diye konuştu.

Son yıllarda girişimcilerin büyük ilgisi ile karşılaşan Kavak'ta sanayi yatırımlarının hızla arttığına dikkat çeken Sarıcaoğlu, yapılan her yeni yatırımın yeni istihdam alanı demek olduğunu belirtti. Kavak'ın büyümesi ve gelişmesinin en güzel ispatının yeni açılan iş yerleri olduğunu belirten Başkan Sarıcaoğlu, "Organize Sanayi Bölgemizde tam doluluk yaşıyoruz. Birçok ulusal firma artık bölgede yapacakları yatırımları için Samsun Limanı'na, demiryoluna ve havaalanına sadece 25 dakika mesafede bulunan ilçemizi tercih ediyorlar. Bizler de gelen girişimcilerimize elimizden gelen her türlü desteği sağlıyoruz. Şimdi gelen taleplere yanıt verebilmek amacıyla Samsun Valiliğimizle birlikte OSB'de genişletme çalışmalarını hızla sürdürüyoruz. Orası da tamamlandığında daha fazla gencimize iş imkanı sunmuş olacağız" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Son Dakika | Sarıcaoğlu: Kavak yatırımcılara fırsat sunuyor

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