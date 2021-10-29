Son Dakika: Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası

Rekabet Kurumu, koronavirüs salgını sürecinde fiyat davranışlarının incelenmesine yönelik haklarında soruşturma başlatılan zincir marketler ile tedarikçi firmaların temsilcilerinden sözlü savunma almıştı. Soruşturma heyeti, inceleme ve tespitler sonucunda, 5 zincir market ve 1 tedarikçi firma hakkında idari para cezası uygulanmasını talep etmişti.

REKABET KURUMU'NDA KRİTİK TOPLANTI

Perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile uğraşan zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı, Rekabet Kurumu'nda yapılmıştı.

MARKET TEMSİLCİLERİNİN SÖZLÜ SAVUNMALARI ALINMIŞTI

Toplantıda rakip zincir marketlerin fiyatlarının yükselmemesi halinde ürün veya bölge özelinde süratle hayata geçirilen fiyat indirimleri veya tedarikçiye iade faturası kesmek gibi cezalandırma yöntemleriyle teşebbüsler arasındaki koordinasyona uyumun sürekli olarak gözetildiği ifade edilmişti. Bu çerçevede 5 zincir market ve 1 tedarikçi firma hakkında 4054 sayılı Kanun'un 16'ncı maddesi uyarınca idari para cezası uygulanması gerektiği kanaatine ulaşıldığı kaydedilirken, toplantıda söz konusu zincir marketler ve firmaların temsilcileri sözlü savunma yapmıştı. Şirket temsilcileri genel olarak maliyet artışlarına dikkat çekmişti.

5 ZİNCİR MARKET İÇİN MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLMİŞTİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, fahiş fiyat iddiaları hakkında yaptığı bir açıklamada, "Bu beş tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar alt üst oluyor" ifadelerini kullanmış, ardından 5 zincir markette incelemeler başlatılmıştı.

Ticaret Bakanlığı da, 5 büyük zincir marketteki ürünlerde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için Ticaret Müfettişleri görevlendirildiğini açıklamıştı.

FAHİŞ FİYAT SORUŞTURMASI TAMAMLANDI

Rekabet Kurumu, fahiş fiyat soruşturmasını bugün tamamladı. 5 zincir market ve 1 tedarikçi firma yetkilisinin sözlü savunmasını alan kurul kararını duyurdu. 5 zincir market ve 1 tedarikçi firmaya 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası verildi.