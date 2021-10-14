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Sivasspor Token arzı Bitexen'de başlıyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Sivasspor Token arzı Bitexen'de başlıyor

Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen, 14 Ekim saat 13.00'te Sivasspor'un SIV Token'ını arz edeceğini duyurdu.

Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen, 14 Ekim saat 13.00'te Sivasspor'un SIV Token'ını  arz edeceğini duyurdu.

Bitexen, SIV Token ön satışını başlatıyor. Serbest piyasada fiyatlanan taraftar Token SIV Token'ın 14 Ekim'de başlayacak olan ön satışı,  3 ve 6 ay kilitli kalma ve kilitsiz seçenekleriyle Bitexen'de gerçekleştirilecek.

"FUTBOL VE KRİPTO DÜNYASINI BİRLEŞTİRMEYE VE GELİŞMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Ön satışla ilgili görüşlerini dile getiren Bitexen Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem, "Sivasspor ile SIV Token'ı arz etmekten mutluyuz. Bitexen olarak Sivasspor taraftarlarının ve Sivasspor Kulübü'nün taraftar token'lara gösterdikleri büyük ilgi ve teveccühleri için teşekkür ederiz. Türkiye'nin en geniş ürün yelpazesine ve işlem çeşitliliğine sahip Bitexen olarak, futbol ve kripto dünyasını birleştirmeye ve gelişmeye devam edeceğiz"  dedi.


Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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