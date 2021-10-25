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Siemens Türkiye Dijital Olgunluk Programı'nı hayata geçirdi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Siemens Türkiye Dijital Olgunluk Programı'nı hayata geçirdi

Siemens Türkiye, gelecek için bugünü dönüştürme hedefiyle iş ortaklarının dijital olgunluğunu geliştirecek 'Dijital Olgunluk Programı'nı hayata geçirdiğini duyurdu.

Siemens Türkiye, gelecek için bugünü dönüştürme hedefiyle iş ortaklarının dijital olgunluğunu geliştirecek 'Dijital Olgunluk Programı'nı hayata geçirdiğini duyurdu. Siemens Türkiye Elektrik ve Elektrifikasyon Ürünleri Direktörü Eylem Korucuoğlu, "Yeni program ile paydaşlarımızın pazarlama, satış, insan kaynağı, üretim, satın alma gibi her alandaki dijital olgunluklarını tespit ediyoruz. İş ortaklarımıza özel dizayn edilmiş eğitimler, dünyadan örneklerin paylaşılması, farklı markalar ile yapılan alt yapı anlaşmaları gibi desteklerimiz oluyor" dedi.

Program, mevcut dijital olgunlukların ölçülmesi, sonuçların ışığında ihtiyaca uygun çözüm paketleri hazırlanması ve bunların hayata geçirilmesi alanlarında kişileri destekliyor. Özellikle e-ticaret yatırımlarını hedef alan program ayrıca her yıl düzenli olarak yapılan değerlendirmelerle sürdürülebilir bir ilerleme kaydedilmesini amaçlıyor. Dijital Olgunluk Programı  sisteme dahil olan iş ortağının dijital olgunluk seviyesinin 2 yılda 2 katına çıkarılmasını amaçlıyor.

ŞİRKETİN TÜRKİYE'DEKİ 165'İNCİ YILI

Konuya ilişkin açıklama yapan Siemens Türkiye Elektrik ve Elektrifikasyon Ürünleri Direktörü Eylem Korucuoğlu, "Hayata geçirdiğimiz yeni program ile paydaşlarımızın pazarlama, satış, insan kaynağı, üretim, satın alma gibi her alandaki dijital olgunluklarını tespit ediyoruz. Dijital Olgunluk Programı sayesinde iş ortaklarımıza özel dizayn edilmiş eğitimler, dünyadan örneklerin paylaşılması, farklı markalar ile yapılan alt yapı anlaşmaları gibi desteklerimiz oluyor. Bu sayede partnerlerimizin dijital dönüşüm süreçlerini kendilerine en uygun şekilde başlatmaları ve hedeflenen sürede tamamlamalarını mümkün kılıyoruz. Siemens Türkiye'nin 165'inci yılında iş ortaklarımızla dijital dönüşüme ivme katmaya devam etmekten mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.


Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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