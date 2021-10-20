Savunma Sanayii Başkanı bizzat duyurdu! İlk Aksungur SİHA teslim edildi, işte özellikleri - Haberler Ekonomi
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Savunma Sanayii Başkanı bizzat duyurdu! İlk Aksungur SİHA teslim edildi, işte özellikleri

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Ekonomi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TUSAŞ tarafından üretilen yerli ve milli Aksungur SİHA'nın ilk teslimatının Deniz Kuvvetleri Komutanlığına yapıldığını açıkladı. Aksungur'un özellikleri arasında ise çok rollü istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevleri bulunuyor.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, önemli bir gelişmeyi duyurdu. Demir'in paylaşımında "İlk Aksungur'u teslim ettik. TUSAŞ tarafından üretilen yerli ve milli Aksungur SİHA testleri başarı ile tamamlayarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Aksungur SİHA 750 kilo faydalı yük kapasitesine ve en az 50 saat maksimum uçuş süresine sahip. Hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı.

GÖRÜNTÜLER DE PAYLAŞILDI

Mesajının yanı sıra Aksungur SİHA'nın görüntüsünü de paylaşan Demir, bundan birkaç saat önce de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Birazdan yeni bir müjdemiz olacak, beklemede kalın." demişti.

Savunma Sanayii Başkanı bizzat duyurdu! İlk Aksundur SİHA teslim edildi, işte özellikleri

AKSUNGUR'UN ÖZELLİKLERİ

Yüksek Faydalı Yük Kapasiteli İHA kesintisiz çok rollü istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevleri için ANKA-AKSUNGUR İHA Sistemi; gündüz/gece istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevlerini EO/IR, SAR ve SIGINT faydalı yükleri ve çeşitli havadan yere silahlarla icra eden Orta İrtifa Uzun Havada Kalışlı bir İnsansız Hava Aracı Sistemidir. AKSUNGUR 40000 ft'e kadar uzun süreli operasyonlara imkan veren iki adet çift turboşarjlı dizel PD-170 motoruna sahip.

Savunma Sanayii Başkanı bizzat duyurdu! İlk Aksungur SİHA teslim edildi, işte özellikleri
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TUSAŞ tarafından üretilen Aksungur SİHA'nın ilk teslimatının Deniz Kuvvetleri Komutanlığına yapıldığını bildirdi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TUSAŞ tarafından üretilen Aksungur SİHA'nın ilk teslimatının Deniz Kuvvetleri Komutanlığına yapıldığını bildirdi
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Yorumlar (2)
kadir helvacı:Satılan İhaların Sihaların ülkeye faydası ne kadar biliyor musunuz 240 milyon dolar 240 türkiyenin GSYİH'i 650 milyar dolar toplu iğne ihracatından daha fazla para kazanıyoruzdur. .Sanırsın türkiye ekonomisinin yarısı iha siha teknolojileriyle kazanılıyor sattığının yarısı zaten kanadaya gidiyor motoru oradan getiriyosun.
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kadir helvacı:haftada 1 iha siha haberi geliyor öyle bir anlatıyorlar bırakın dünyayı evren kainat bizim ihalari sihaları konuşuyor google amcaya yazın british news american news diye bakın bakalım adam akıllı haber var mı.
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