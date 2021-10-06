sahibindex Vasıta raporunun eylül sonuçları açıklandı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

sahibindex Vasıta raporunun eylül sonuçları açıklandı

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
sahibindex Vasıta raporunun eylül sonuçları açıklandı

sahibinden.com verilerinden hazırlanan sahibindex Vasıta raporuna göre eylül ayının en çok ilan verilen vasıta kategorisi otomobil oldu.

sahibinden.com verilerinden hazırlanan sahibindex Vasıta raporuna göre eylül ayının en çok ilan verilen vasıta kategorisi otomobil oldu.

sahibinden.com açıklamasına göre, otomobili, minivan&panelvan, arazi/SUV&pick-up, motosiklet ve ticari araçlar kategorileri takip etti.

Yayından kaldırılan ilan sayısı (satılan araç sayısı) da bir önceki aya göre yüzde 8,6 arttı. Bu araçların arasından ise daha genç otomobillere ilgi çoğaldı; 0-3 ve 4-6 yaş gruplarındaki araçların payı ağustos ayına oranla yükseldi.

Marka&model sıralamasında ilk sırada yine Renault-Clio yer aldı. Volkswagen Passat ise ağustos ayının ikincisi Opel-Astra'nın yerini aldı. Sıralama Renault-Megane ve Ford-Focus ile devam etti. Ağustos ayında en çok ilanı verilen Arazi/SUV & Pick-up markası değişmedi ilk sırayı yine Nissan aldı.

sahibindex Vasıta raporuna göre eylül ayında en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli, yakıt türü dizel olan otomobil ilanları verildi. En çok 2015 ve 2016 model yılı olan araçların ilanı yayınlandı.

Tüm ilanlar arasında araçların yüzde 31,3'ü 0-100 bin kilometre aralığında yer aldı. İlanların yüzde 24,9'u 50.001-100.000 TL aralığında satışa sunuldu. sahibinden.com'da eylül ayında ilan bakanların en çok ilgisini çeken Volkswagen marka otomobiller oldu. Volkswagen'i Renault, BMW, Opel ve Ford takip etti.

Araçlar en çok gece 22.00-23.00 aralığında incelendi, ilanlara ortalama bakılma süresi ise 10 dakika 26 saniye oldu. sahibinden.com'un eylül ayı verilerine göre satılık otomobil ilan fiyatları yüzde 2 arttı.

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
Eylül ayı otomobil satışlarında yüzde 39,1 oranında düşüş yaşandı! İlk kez SUV modelleri diğer kasalardan daha fazla satıldı

Eylül ayı otomobil satışlarında yüzde 39,1 oranında düşüş yaşandı! İlk kez SUV modelleri diğer kasalardan daha fazla satıldı

 Çip krizi Japon otomobil üreticisi Mazda'yı da vurdu! 2 fabrikada üretime 10 gün ara verilecek

Çip krizi Japon otomobil üreticisi Mazda'yı da vurdu! 2 fabrikada üretime 10 gün ara verilecek

 ''Kadından tamirci mi olur'' diyenlere kulak asmadı, mesleğinde çığır açtı!

''Kadından tamirci mi olur'' diyenlere kulak asmadı, mesleğinde çığır açtı!
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Varank Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş
Magazin Alişan Kubilay Aka Bülent Ersoy Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Muslera Mesut Özil Fatih Terim Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hasan Doğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: sahibindex Vasıta raporunun eylül sonuçları açıklandı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 14:39:25. #1.12#