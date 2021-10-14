Rusya, ilk S-500 Hava Savunma Sistemi'ni aktif etti! Moskova hava sahasını koruyacak - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya, ilk S-500 Hava Savunma Sistemi'ni aktif etti! Moskova hava sahasını koruyacak

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

Rusya bir süredir geliştirme çalışmalarını sürdürdüğü S-500 Prometey Uzun Menzilli Hava Savunma Füze Sistemi'ni kullanıma aldı. Rus Ordusu'na teslim edilen ilk S-500 bataryası, Moskova'nın hava sahasını koruyan bir birliğe teslim edilirken, ikinci batarya da gelecek yıl teslim edilecek.

Bir süredir S-500 Prometey Uzun Menzilli Hava Savunma Füze Sistemi'nin (HSFS) geliştirme çalışmalarını sürdüren Rusya, ilk bataryayı kullanıma aldı.

TASS tarafından edinilen bilgiye göre; Rus Ordusu'na teslim edilen ilk S-500 bataryası, Moskova'nın hava sahasını koruyan bir birliğe teslim edildi.

Rusya, ilk S-500 Hava Savunma Sistemi'ni aktif etti! Moskova hava sahasını koruyacak

İkinci S-500 bataryası da gelecek yıl Rus Ordusu'na teslim edilecek. S-500'ün canlı atış testlerine ilişkin ilk görüntüler, Temmuz 2021'de yayınlanmıştı.

Kapustin Yar şehrinde bulunan eğitim sahasında gerçekleştirilen testte; S-500 sistemi yüksek hızlı balistik hedefe karşı test edilmişti. (Savunma Sanayi ST)

Rusya, ilk S-500 Hava Savunma Sistemi'ni aktif etti! Moskova hava sahasını koruyacak
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Tarkan Seda Sayan Seren Serengil
Spor Hakan Çalhanoğlu Rüya Tabirleri
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Rusya, ilk S-500 Hava Savunma Sistemi'ni aktif etti! Moskova hava sahasını koruyacak - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 10:07:36. #1.12#