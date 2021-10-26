"Pembe Top Sahada" projesine Boyner'in desteği devam ediyor

Boyner, Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğiyle hayata geçirilen ve meme kanseriyle mücadele konusunda kadınları bilinçlendirmek için başlatılan "Pembe Top Sahada" projesine geçen 3 yıl olduğu gibi 2021'de de destek veriyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğiyle tüm dünyada "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" olarak anılan ekimde gerçekleştirilen "Pembe Top Sahada" projesi, 21 Ekim'de Anadolu Efes Spor Kulübü ile UNICS Kazan arasında oynanan Turkish Airlines EuroLeague maçıyla 8'inci kez hayata geçirildi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen maçın hava atışı, erken tanı farkındalığının sembolü haline gelen pembe top ile yapıldı.

Meme kanserinde bir bilinç oluşturmak için yola çıkılan "Pembe Top Sahada" projesinin 8'inci yılında Boyner, bir kez daha destekçiler arasında yerini aldı. Kadınların en çok ziyaret ettiği alışveriş destinasyonları arasında yer alan Boyner, geçen yıllarda olduğu gibi 2021'de de ekim ayı boyunca mağazalarında ve sosyal medya hesaplarında yaptığı farkındalık çalışmalarıyla "Pembe Top Sahada" projesinin daha fazla kişiye ulaşmasına destek oluyor.

Boyner, "Pembe Top Sahada" projesine verdiği destekle tüm kadınları erken tanı için adım atmaya davet ediyor.

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