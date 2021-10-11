Payten ve PlatinMarket'ten iş birliği

Avrupa'nın ödeme sistemleri platformu Payten'in sanal POS markası Paratika, Türkiye'nin e-ticaret altyapı sağlayıcılarından PlatinMarket ile iş birliği yaptığını duyurdu. Buna göre, e-ticaret altyapısı için PlatinMarket'i seçen girişimciler; Paratika Sanal POS altyapısı ile güvenli, hızlı ve kolay ödeme alabilecek.

İş birliğine ilişkin şirketlerden yazılı yapılan açıklamaya göre, PlatinMarket'in e-ticaret altyapısı sağladığı firmalar, Paratika Sanal POS'unu özel avantajlarla kullanabilecek ve tek bir entegrasyon ile bütün bankalardan ödeme alma ve 9 taksit programı ile de müşterilerine taksit sunma imkanına sahip olacak. PCI-DSS ve 3D Secure uyumlu Paratika sanal POS'u sayesinde üye iş yerleri bir günde ödeme almaya başlayabilecek; tek tıkla ödeme, tekrarlayan ödeme, linkle ödeme, fraud (sahtekarlık) önleme, tek kanaldan mutabakat, bayi tahsilatları, pazaryeri çözümü ve döviz ile ödemeyi içeren paket halinde çözümlerden yararlanabilecek.

Uluslararası 25 banka ve 45 binden fazla üye işyeri ile e-ödeme altyapısını yönettiklerini söyleyen Payten Ülke Lideri ve Paratika Ceo'su Burak Kutlu, "Sektörün öncülerinden PlatinMarket ile işbirliğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Müşterilerimiz e-ticarette lider olmaya aday olacak. Avrupalı yazılım firması Asseco Grup'a bağlıyız, Türkiye'de 22 yıla dayan tecrübemizle Ar-Ge tabanlı bir şirketiz. Son olarak Türkiye'de 3D Secure 2.2 sertifikasyon sürecini tamamlayan ilk ödeme kabul sağlayıcı (acquirer) firma olduk" dedi.

17 yıldır sektörün öncülerinden olduklarını dile getiren PlatinMarket CEO'su Fatih Balkan ise "Bilişim 500 şirketleri arasında yer aldık, 2020 yılında da Türkiye'de Native mobil yönetim uygulamasını çıkartan ilk e-ticaret altyapı sağlayıcısıyız. İş birliğimiz ile Paratika Sanal POS'u seçen müşterilerimize paketlerimizde özel indirimler sunmaktan mutluluk duyacağız" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri