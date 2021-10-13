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Patates deposu Niğde ve Nevşehir'de çiftçiler kaliteden de fiyattan da memnun

AA / Abdullah Özkul - Haberler | Ekonomi
Patates deposu Niğde ve Nevşehir'de çiftçiler kaliteden de fiyattan da memnun

Türkiye'nin "patates ambarı" konumundaki Niğde ve Nevşehir'de bu yılki mahsul çiftçilerin yüzünü güldürdü.

NEVŞEHİR (AA) - ABDULLAH ÖZKUL-BEHÇET ALKAN - Türkiye'nin "patates ambarı" konumundaki Niğde ve Nevşehir'de bu yılki mahsul çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Patates üretiminde ilk sırada yer alan Niğde'de bu yıl 150 bin, Nevşehir'de ise 65 bin dekar alanda ekim yapıldı.

Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Kahraman Kaya, AA muhabirine, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında lokanta ve kafe gibi iş yerlerinin kapalı olması nedeniyle tüketimin gerilediğini söyledi.

Buna bağlı olarak fiyatların düştüğünü belirten Kaya, Niğde ve Nevşehir'de de ekim alanlarında daralma yaşandığını ifade etti.

Kaya, bazı şehirlerde ise patates üretiminde yoğunluk olduğuna işaret ederek, ürünün kalite ve fiyatının çiftçiyi memnun edecek seviyede bulunduğunu dile getirdi. Kaya, şöyle konuştu:

"Patateste rekolte düşüklüğü yok. Ülkemize yetecek oranda üretim mevcut. Temmuz ve ağustos aylarındaki kuraklıktan dolayı sadece sanayilik patateste ufak bir düşüş var ama genele baktığımız zaman hiç sıkıntı yok. Tarladan çıkış fiyatı ton başına 1300 ile 1800 lira arasında. Çiftçimiz de bu fiyatlardan memnun. Geçen yıl rekolte ülke genelinde 6 milyon ton civarındaydı, bu yıl da benzer durumda. Çiftçimiz ihracatın devam etmesini istiyor. İhracat kapandığında iç piyasada tüketim fazlası ürün olduğu için fiyat düşüyor bu da üreticiyi zor duruma düşürüyor. Patates fiyatlarının artacağı yönünde endişeye gerek yok çünkü yeterli rekolte var."

"Fiyatlar güzel, tonajda da sıkıntı yok"

Niğde'nin Alay beldesinde yaklaşık 200 dekar alanda patates yetiştiren Barış Erol da bu sezon verimin ve kalitenin güzel olduğunu söyledi.

Fiyatların da çiftçiyi memnun ettiğini belirten Erol, "Dekarda yaklaşık 5-5,5 ton ürün kaldırıyoruz. Bir hafta öncesine kadar piyasaya günlük 20-25 ton ürün veriyorduk ama şu anda depoya koymaya başladık. Bu sene patateste ekim az. Geçen sene çiftçi çok zor durumlar yaşadı. Bu sene yurtların, üniversitelerin, lokantaların açık olması, patatese talebi artırdı." dedi.

Üretici Hacı Emin Erol da "Fiyatlar güzel, tonajda da sıkıntı yok. Geçen yıl dünya genelinde pandemiden dolayı bir sıkıntı vardı. Bu sorun doğal olarak bize de vurdu. Bu sene çok şükür emeğimizin karşılığını alıyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Abdullah Özkul - Ekonomi Haberleri
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Haber: Patates deposu Niğde ve Nevşehir'de çiftçiler kaliteden de fiyattan da memnun - Haberler Ekonomi
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