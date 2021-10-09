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Muz fiyatındaki dalgalanma üreticileri bir araya getirdi

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Muz fiyatındaki dalgalanma üreticileri bir araya getirdi

Mersin'in muzu ile ön plana çıkan Anamur ilçesinde muz üreticileri hasat fiyatındaki dalgalanmayı toplantıda ele aldı.

ANAMUR, MERSİN (İHA) - Mersin'in muzu ile ön plana çıkan Anamur ilçesinde muz üreticileri hasat fiyatındaki dalgalanmayı toplantıda ele aldı.

Türkiye'nin muz ihtiyacının yüzde 50'sinin üretildiği Mersin'in Anamur ilçesinde çiftçiler son günlerde yaşanan fiyat düşüklüğü nedeniyle bir araya geldi. Anamur Muz Üreticileri Birliği tarafından ilçe belediyesi meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, ilgili oda, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve çok sayıda muz üreticisi katıldı. Toplantıda muz fiyatlarındaki dalgalanmalar, ani fiyat düşüklüğü, muz üretimindeki alan genişliği gibi konular ele alındı. Muz üreticileri, muzun tarladan hasat fiyatının son 15 günde 8 TL'den 5.5 TL'ye kadar düşmesine karşın büyükşehirlerde marketteki muz fiyatının 15 TL olduğuna dikkat çekerek, sürekli düşüş eğiliminde olan muz fiyatları karşısında üretim maliyetlerini karşılayamadıklarını belirtti. Muz üretim alanının açıklanan verilere göre son yıllarda arttığını dile getiren çiftçiler, başka ilçelerde yetişen muzların da 'Anamur Muzu' etiketiyle satılmasından duydukları rahatsızlığı da paylaştı.

Toplantıda konuşan İlçe Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, "30 yıllık mücadele sonunda Anamur'u 'muzun başkenti' olarak tanıttık, üreticilerimizin önünü açarak muz üretimini belli bir seviyeye getirdik. Gün kazandığımız değerleri koruma günü. Ben bir belediye başkanı olarak en çok işsizlikten şikayet alıyorum. Bugün Anamur muzunun değer kaybetmesi demek işsizliğin artması demek. Biz mücadelemizi vererek kimsenin işsiz kalmasına müsaade etmeyeceğiz, kısa süre içerisinde MUZBİR, Ziraat Odası ve tüm paydaş kuruluşlarımızın temsilcilerinden oluşturulacak bir komisyon kurulmasını talep ediyorum. Bu komisyonun yapacağı çalışmalarla ilgili olarak başta Ankara olmak üzere nereye gidilmesi gerekiyorsa gitmeye, hangi kurumla görüşülmesi gerekiyorsa görüşmeye hazırım" dedi.

(İrem Koca/İHA)

Muz fiyatındaki dalgalanma üreticileri bir araya getirdi

Muz fiyatındaki dalgalanma üreticileri bir araya getirdi

Muz fiyatındaki dalgalanma üreticileri bir araya getirdi

Muz fiyatındaki dalgalanma üreticileri bir araya getirdi

Muz fiyatındaki dalgalanma üreticileri bir araya getirdi

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Haber: Muz fiyatındaki dalgalanma üreticileri bir araya getirdi - Haberler
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