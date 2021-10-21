Stüdyo bir anda buz kesti! Faiz kararının açıklanmasıyla şaşkınlıkları suratlarına yansıdı

Merkez Bankası ekim ayı Para Politikası Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Faiz kararını açıklayan Kurul, piyasayı şaşırttı. Merkez, 200 baz puanla piyasa beklentisinin üzerinde bir indirime gitti. Böylece politika faizi yüzde 18'den yüzde 16'ya geriledi.

CANLI YAYINDA BÜYÜK ŞAŞKINLIK

Haber türk ekranlarında faiz kararı canlı olarak takip edilen programda büyük şaşkınlık yaşandı. Programın sunucusu Ebru Baki'nin kararın açıklanmasıyla yaşadığı şok suratına yansıdı.

"OFF ÇOK YÜKSEK"

Baki, faizin yüzde 16'ya düşürülmesine "Off çok yüksek" diyerek tepki gösterdi. Baki'nin doların 9,50'ye dayanmasını söylemesiyle konukların şaşkınlıkları daha da arttı.

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