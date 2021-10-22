Merkez Bankası'nın faiz indirimi hamlesinden sonra eski başkan Yılmaz'dan endişelendiren dolar yorumu: Sistem çöker

Merkez Bankası dün 200 baz puanla piyasa beklentisinin üzerinde bir faiz indirimine gitti. Karar sonrası yükselişini hızlandıran Dolar, rekor üstüne rekor kırmaya başladı. Kur bugün ise 9,66 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

"BU İŞİN HAFİFE ALINACAK TARAFI YOK"

Merkez Bankası eski Başkanı İYİ Partili Durmuş Yılmaz, Merkez'in yaptığı faiz indirimi hamlesi ilgili dikkat çeken bir yorum geldi. Doların geldiği seviyeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, "Bu işin hafife alınacak yanı yok" ifadelerini kullandı.

"SİSTEM ÇÖKER"

Yılmaz, sosyal medya hesabından şu değerlendirmeyi yaptı:

"Tamam kaydı (fiat) para ve dalgalı kur rejimindeyiz, Allah korusun, MB küçük çaplı da olsa iki hamle daha yaparsa tam bir para krizine girebiliriz. Bu iş sonu hüsranla biten para tağşişine dönmemeli. Yoksa sistem çöker."

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