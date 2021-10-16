Merkez Bankası'ndaki görüşmesinin perde arkası! Kavcıoğlu, Kılıçdaroğlu'nun 'Müdahale' iddiasına yorum yapmadı - Haberler Ekonomi
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Merkez Bankası'ndaki görüşmesinin perde arkası! Kavcıoğlu, Kılıçdaroğlu'nun "Müdahale" iddiasına yorum yapmadı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu arasındaki sürpriz görüşmenin detayları gün yüzüne çıktı. Görüşmede Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanının Merkez Bankası politikalarına müdahalesini ve Merkez Bankası'nın bu müdahalenin etkisinde kalmasını eleştirdi. Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanının müdahalesi konusunda yorum yapmazken, uyguladıkları politikaların doğruluğunu savundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sabah saatlerinde Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan randevu istedi. Saat 15.30'a randevu verilmesinin ardından Kılıçdaroğlu, Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke ile birlikte Başkan Kavcıoğlu'nu ziyaret etti.

Sürpriz görüşmenin perde arkasında neler konuşulduğu da gün yüzüne çıkmaya başladı. Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmede fiyat istikrarsızlığı, Merkez Bankası'ndaki görevden almalar ve 128 milyar dolarlık rezervin erimesi gibi konular gündeme geldi. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, görüşmede kurdaki istikrarsızlığın ana sebebinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin işlememesinden kaynaklandığını belirtti.

Mevcut sistemde bakanların halka karşı değil yalnızca cumhurbaşkanına karşı sorumlu olduğunu, aynı şekilde Kavcıoğlu'nun kendisinin de bağımsız hareket etmesi gerekirken Cumhurbaşkanına tabi durumda olduğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanının Merkez Bankası politikalarına müdahalesini ve Merkez Bankası'nın bu müdahalenin etkisinde kalmasını da eleştirdi. Kavcıoğlu ise Cumhurbaşkanının müdahalesi konusunda yorum yapmazken, uyguladıkları politikaların doğruluğunu savundu. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, "Uyguladığınız politikalar doğruysa, ekonomi ve piyasalar neden yangın yeri?" diye sordu.

Merkez Bankası'ndaki görüşmesinin perde arkası! Kavcıoğlu, Kılıçdaroğlu'nun 'Müdahale' iddiasına yorum yapmadı

Kavcıoğlu da bunun üzerine, uluslararası konjonktürün fiyat istikrarsızlığına sebep olduğunu belirterek, dünya genelinde yaşanan dalgalanmaların Türkiye'yi de etkilediğini kaydetti. Yaklaşan Para Politikası Kurulu toplantısına yönelik de değerlendirmelerde bulunan Kavcıoğlu, 21 Ekim'e kadar tüm teknik ekibin bu konuda kapsamlı bir çalışma yürüteceğini belirtti. Kavcıoğlu, bütün verilerin ve son gelişmelerin analiz edilerek bir karar verileceğini de vurguladı.

Merkez Bankası'ndaki görüşmesinin perde arkası! Kavcıoğlu, Kılıçdaroğlu'nun 'Müdahale' iddiasına yorum yapmadı

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanının Merkez Bankası'na müdahalesine yönelik eleştirilerini Cumhurbaşkanlığı kararıyla iki başkan yardımcısı ve bir para politikası kurulu üyesinin görevden alınmasını hatırlatarak sürdürdü. Kavcıoğlu ise görevden almaların kendi tercihlerinden kaynaklandığını ve bunun kurumsal bir karar olduğunu vurguladı. Kılıçdaroğlu ayrıca Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarlık rezervi erittiğine yönelik iddialarını da bugünkü görüşmede yineledi.

Kılıçdaroğlu, "128 milyar dolar kimlere verildi?" sorusunu Kavcıoğlu'na da yöneltti. Kavcıoğlu da, rezerv konusuna o günkü şartlarda bakmak gerektiğini belirterek, 2020 sonu itibariyle reel sektörün döviz pozisyon açığının 208 milyar dolardan 157 milyar dolara indiğini ve bunun rezervlerden ya da Merkez Bankası işlemlerinden karşılandığına yönelik açıklamasını yineledi.

Merkez Bankası'ndaki görüşmesinin perde arkası! Kavcıoğlu, Kılıçdaroğlu'nun
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü Açıklaması

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Haber: Merkez Bankası'ndaki görüşmesinin perde arkası! Kavcıoğlu, Kılıçdaroğlu'nun 'Müdahale' iddiasına yorum yapmadı - Haberler Ekonomi
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