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Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alındı, dolar rekor kırdı

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Dolar, Merkez Bankası'ndaki görevden alınmalara sert tepki verdi. Karar öncesi 9,07'den işlem gören kur, kararla birlikte 9,18'e fırlayarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Yeni günde de rekor seviyelere yakın seyreden dolar 9,16'dan işlem görüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrasında Merkez Bankası'nda üç üst düzey yetkili görevden alındı. Gece yarısı Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Merkez Bankası Başkan yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alınan isimler oldu. Başkan Yardımcılığı'na Taha Çakmak, Para Politikası Kurulu üyeliğine ise Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı. Merkez Bankası'nda bayrak değişimine piyasalar hızlı tepki verdi.

DOLAR REKOR TAZELEDİ

Karar öncesi 9,07 seviyelerinde bulunan dolar, kararın yayınlanmasıyla birlikte gece yarısı 9,18'e fırlayarak rekor tazeledi. Dolar yeni günde ise rekor seviyelere yakın seyrediyor. Kur saat 09.10 itibarıyla 9,16'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 10,64'ten, sterlin ise 12,54'ten işlem görüyor.

Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alındı, dolar rekor kırdı
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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