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MATSO Başkanı Güngör: "Güçlü ve çeşitlenmiş bir kent ekonomisi için çalışıyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
MATSO Başkanı Güngör:

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat Kaymakamı Abdulkadir Demir'e kent ekonomisini çeşitlendirmek için yaptıkları çalışmalar ile ilgili bilgiler vererek, güçlü ve çeşitlenmiş bir kent ekonomisi için çalıştıklarını söyledi.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat Kaymakamı Abdulkadir Demir'e kent ekonomisini çeşitlendirmek için yaptıkları çalışmalar ile ilgili bilgiler vererek, güçlü ve çeşitlenmiş bir kent ekonomisi için çalıştıklarını söyledi.

Son yayınlanan Kaymakamlar Kararnamesi ile Manavgat Kaymakamlığı'na atanan Kaymakam Abdulkadir Demir MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör ile bir araya geldi. Başkan Güngör, ziyarette Kaymakam Demir'e, Manavgat iş dünyası, Oda çalışmaları ve kent ekonomisini çeşitlendirerek güçlendirmek amacıyla yaptıkları çalışmalar ile ilgili bilgiler verdi. Manavgat ekonomisinin turizm ve tarım ağırlıklı olduğunu anlatan Güngör, ilçenin geleceği açısından ekonomik faaliyetleri çeşitlendirmek için Oda olarak yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi. MATSO'nun Manavgat ekonomisi ve şehrin gelişmesinde önemli katkılar sağladığını anlatan Başkan Güngör, güçlü ve çeşitlenmiş bir kent ekonomisi için çalıştıklarını söyledi.

"MATSO şehrin gelişmesinde önemli bir yere sahip"

MATSO'nun çalışmalarını inceleme fırsatı bulduklarını kaydeden Manavgat Kaymakamı Abdulkadir Demir, bir şehrin gelişmesinde sivil toplum kuruluşlarının önemine işaret ederek MATSO'nun ilçenin gelişmesinde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. MATSO'nun Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden birisi olan Manavgat'a Turizm Fakültesi başta olmak üzere lise ve ana sınıfı kazandırdığını belirten Demir, MATSO'nun ekonomiyi çeşitlendirmek amacıyla Manavgat Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'nin kurulmasında çok önemli bir çaba gösterdiğini vurguladı. Demir, Manavgat OSB'nin faaliyete geçmesi ile şehrin ekonomisinin daha da güçlü olacağını ve istihdama büyük katkı sağlayacağını kaydetti. - ANTALYA

MATSO Başkanı Güngör: Güçlü ve çeşitlenmiş bir kent ekonomisi için çalışıyoruz

MATSO Başkanı Güngör: Güçlü ve çeşitlenmiş bir kent ekonomisi için çalışıyoruz

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: MATSO Başkanı Güngör: 'Güçlü ve çeşitlenmiş bir kent ekonomisi için çalışıyoruz' - Haberler Ekonomi
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