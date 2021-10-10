Markete gidenler raftaki notu görünce şaşkınlığa uğradı! İkinci sıvı yağın alınmasına izin verilmedi - Haberler Ekonomi
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Markete gidenler raftaki notu görünce şaşkınlığa uğradı! İkinci sıvı yağın alınmasına izin verilmedi

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Markete gidenler raftaki notu görünce şaşkınlığa uğradı! İkinci sıvı yağın alınmasına izin verilmedi

Bir markette kaydedilen görüntü şaşkınlık yarattı. Market yetkilileri, hammadde kaynaklı sıkıntıdan dolayı vatandaşlardan sadece 1 adet sıvı yağ almaları istendi. Raftaki notta, "Hammaddeden kaynaklı üretimde problem bulunmaktadır. Bu nedenle tüm müşterilerimizin faydalanması adına satışlarımız 1 adet ile sınırlandırılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Türkiye'de marketlerdeki fahiş fiyat tartışmaları devam ederken, sosyal medyada marketlerle ilgili ilginç paylaşımlarda bulunulmaya devam ediyor. Yine geçtiğimiz dönemlerde fiyatları nedeniyle gündem olan sıvı yağ ile ilgili dikkat çeken paylaşım yapıldı.

"SADECE 1 TANE ALINIZ"

Yeniçağ'da yer alan habere göre sosyal medyadaki bir fotoğrafta sıvı yağların sınırlandırıldığı görüldü. Fotoğrafta yer alan yazıya göre, hammaddeden oluşan sıkıntıdan dolayı sıvı yağ alımlarında her vatandaşa sadece 1 kez satın alma hakkı tanındı.

"HAMMADDEDE SIKINTI VAR"

Sıvı yağ reyonuna asılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı: "Sıvı yağ grubunda hammaddeden oluşan sıkıntı kaynaklı üretimde problem bulunmamaktadır. Bu sebeple tüm müşterilerimizin faydalanması adına satışlarımız 1 adet ile sınırlandırılmıştır."

Markete gidenler raftaki notu görünce şaşkınlığa uğradı! İkinci sıvı yağın alınmasına izin verilmedi

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Haber: Markete gidenler raftaki notu görünce şaşkınlığa uğradı! İkinci sıvı yağın alınmasına izin verilmedi - Haberler Ekonomi
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