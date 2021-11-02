Malatya'da havalar soğudu balığa talep arttı

MALATYA (İHA) - Av yasağının kalkması ve kış aylarının gelmesiyle birlikte tüm Türkiye'de olduğu gibi Malatya'da da balığa olan talep arttı. Havaların soğumayla balık fiyatlardaki düşüş vatandaşı mutlu ederken, satışların artması esnafın da yüzünü güldürüyor.

Malatya'da balıkçılar, havaların soğumasıyla birlikte ilerleyen günlerde de balığın bollaşmasıyla fiyatların düşmesini bekliyor. Tezgahların dolmasıyla birlikte geçen yılla aynı fiyat aralığında satılan balıklar vatandaşlar tarafından rağbet görmeye başladı. Malatya'da sezonun açılmasıyla balıkların bol ve ucuz olmasından memnun olduklarını ve fiyatların geçen yıldan daha düşük olduklarını belirten balıkçı esnafı bu sezon balığın bol olması nedeniyle hamsi ve istavrit fiyatlarının şuan fiyatlarının ucuz olduğunu söylediler. Geçen seneye göre şuan rağbetin fazla olmadığını da söyleyen balıkçılar, ilerleyen günlerde balığın daha da bollaşması ile fiyatların biraz daha düşmesini de beklediklerini ifade ettiler. Balık tüketiminin fazla olduğunu kentte geçen yıl 49 TL'den satılan istavrit bu yıl 25 TL'ye düşerken hamsi ise 25-30 TL arasında alıcı buluyor. Müsilaj olan bölgeden balık getirmediklerini sadece Karadeniz'den balık aldıklarını ifade eden esnaflar balık pazarında yaşanan hareketlilikten memnun. Esnaf fiyatların uygun olduğunu söylese de, vatandaşlar fiyatları halen yüksek buluyor. En fazla somon ve uskumru tükettiklerini söyleyen vatandaşlar, fiyatların düşmesini umut ediyor. - MALATYA