Malatya'da havalar soğudu balığa talep arttı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da havalar soğudu balığa talep arttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Malatya'da havalar soğudu balığa talep arttı

Av yasağının kalkması ve kış aylarının gelmesiyle birlikte tüm Türkiye'de olduğu gibi Malatya'da da balığa olan talep arttı.

MALATYA (İHA) - Av yasağının kalkması ve kış aylarının gelmesiyle birlikte tüm Türkiye'de olduğu gibi Malatya'da da balığa olan talep arttı. Havaların soğumayla balık fiyatlardaki düşüş vatandaşı mutlu ederken, satışların artması esnafın da yüzünü güldürüyor.

Malatya'da balıkçılar, havaların soğumasıyla birlikte ilerleyen günlerde de balığın bollaşmasıyla fiyatların düşmesini bekliyor. Tezgahların dolmasıyla birlikte geçen yılla aynı fiyat aralığında satılan balıklar vatandaşlar tarafından rağbet görmeye başladı. Malatya'da sezonun açılmasıyla balıkların bol ve ucuz olmasından memnun olduklarını ve fiyatların geçen yıldan daha düşük olduklarını belirten balıkçı esnafı bu sezon balığın bol olması nedeniyle hamsi ve istavrit fiyatlarının şuan fiyatlarının ucuz olduğunu söylediler. Geçen seneye göre şuan rağbetin fazla olmadığını da söyleyen balıkçılar, ilerleyen günlerde balığın daha da bollaşması ile fiyatların biraz daha düşmesini de beklediklerini ifade ettiler. Balık tüketiminin fazla olduğunu kentte geçen yıl 49 TL'den satılan istavrit bu yıl 25 TL'ye düşerken hamsi ise 25-30 TL arasında alıcı buluyor. Müsilaj olan bölgeden balık getirmediklerini sadece Karadeniz'den balık aldıklarını ifade eden esnaflar balık pazarında yaşanan hareketlilikten memnun. Esnaf fiyatların uygun olduğunu söylese de, vatandaşlar fiyatları halen yüksek buluyor. En fazla somon ve uskumru tükettiklerini söyleyen vatandaşlar, fiyatların düşmesini umut ediyor. - MALATYA

Malatya'da havalar soğudu balığa talep arttı

Malatya'da havalar soğudu balığa talep arttı

Malatya'da havalar soğudu balığa talep arttı

Malatya'da havalar soğudu balığa talep arttı

Malatya'da havalar soğudu balığa talep arttı

Malatya'da havalar soğudu balığa talep arttı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Sanayici dertli! 4 bin lira maaş veriyorlar ama işçi bulamıyorlar

Sanayici dertli! 4 bin lira maaş veriyorlar ama işçi bulamıyorlar

 Pompeo'dan Biden'a Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili skandal çağrı: Yasalara uyacağınızı umuyorum

Pompeo'dan Biden'a Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili skandal çağrı: Yasalara uyacağınızı umuyorum

 Yerli otomobil İstanbul Park'ta piste çıktı! 100 km hıza 4.8 saniyede ulaşıyor

Yerli otomobil İstanbul Park'ta piste çıktı! 100 km hıza 4.8 saniyede ulaşıyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title