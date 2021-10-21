KYK yurtlarında kalan öğrencilerin, yüksek kotalı internet talebine İmamoğlu'ndan yanıt: Bakanlık onay versin halledeyim

Başakşehir'deki Kanuni Sultan Süleyman Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda (KYK) kalan öğrenciler, 19 Ekim gecesi yurt bahçesinde eylem yapmıştı. Öğrenciler, yurt çevresindeki yaralamayla sonuçlanan bıçaklı saldırı ve gasp girişimlerini, pahalı yemek fiyatlarını ve internet imkanlarını protesto etmişti.

İMAMOĞLU'NDAN DESTEK SÖZÜ

İbb Başkanı Ekrem İmamoğlu, öğrencilerin isyanına kayıtsız kalmamış ve sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ellerinden gelen desteği vereceklerini söylemişti.

Daha sonra bir paylaşım daha yapan İmamoğlu, "Dün gece haklı talepleri için eylem yapan Kanuni Sultan Süleyman KYK yurdu öğrencilere söz vermiştim. Bugün; ücretsiz internet sağladık, İETT otobüs seferleri artırıldı, güvenlik için yola kamera ve aydınlatma çalışması yapılacak, zabıta ekiplerimiz de kontrolde olacaklar" ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEPKİ GELDİ

İmamoğlu'nun bu paylaşımına Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan tepki gelmişti. Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Göreviniz olan otobüs ve aydınlatma hizmetlerini geç de olsa yerine getirmeniz sevindirici. Ancak, 9 gün önce İBB'ye ilettiğimiz otobüs seferlerinin artırılması talebini yerine getirmek için mizansene gerek yoktu" demişti.

İMAMOĞLU TOPU BAKANLIĞA ATTI

İmamoğlu'ndan bugün ise yeni bir paylaşım geldi. KYK yurtlarında kalan öğrencilerden yüksek kotalı internet sağlanması için çok sayıda mesaj aldıklarını belirten İmamoğlu, topu bakanlığa attı. Talebi yerine getirmek için bakanlığın iznini isteyen İmamoğlu, "Bakanlığımız uygun görürse tüm yurtlara yüksek kotalı ücretsiz İBB Wi-Fi altyapısı kurabiliriz." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun çıkışına bakanlığın nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu oldu.

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