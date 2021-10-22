Kütahya'ya 981,5 milyon TL'lik yatırım

KÜTAHYA (İHA) - İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Vali Ali Çelik, İl Yatırım Takip Sistemi (İLYAS) verilerine göre 2021 yılı yatırım programında il genelinde 745 kamu yatırım projesinin yer aldığını kaydederek, "2021 yılında uygulanan projeler için toplam 1 milyar 701 milyon TL'lik yatırım öngörülmüş ve 2021/1. dönemde 136,5 milyon TL, 2021/2. dönemde 308 milyon TL, 2021/3. dönemde 536,7 olmak üzere toplam 981,5 milyon TL harcama yapılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı yüzde 57,68'e tekabül etmektedir. Projelerden 240'ı tamamlanmış, 349'u devam etmekte, 51'i ihale aşamasında, 105 projeye ise henüz başlanmadı" dedi.

"Ödenek 1,3 milyar TL'den 1,7 milyar TL'ye yükseldi"

İl genelindeki proje sayısının ilk 6 aya göre 653'ten 745' e yükseldiğini kaydeden Vali Çelik, "Bu yıl için tahsis edilen ödenek ilk altı ayda 1,3 milyar TL'den dokuz ay itibarıyla 1,7 milyar TL'ye yükseldi. Yatırım harcaması ilk altı ayda 443,4 milyon TL'den dokuz ay itibarıyla 981,5 milyon TL'ye yükselerek nakdi gerçekleşme oranı yüzde 57,68'e çıktı. Yıl sonuna kadar yapılacak çalışmalarla yatırım harcama rakamının yüzde 80'lere çıkması beklenmektedir" diye konuştu.

Bölge ve İl Müdürlerinin yatırımlar hakkında sunum eşliğinde bilgiler verdiği toplantı soru ve görüşlerin alınmasının ardından sona erdi.

Toplantıya, Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Vali Yardımcısı Dr. Halil İbrahim Ertekin, Kaymakamlar, İlçe Belediye Başkanları, Bölge ve İl Müdürleri katıldı. - KÜTAHYA