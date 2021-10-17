Kurvaziyer Turizmi'nin güvenli adresi Kuşadası

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Konsolosu Emily Enright ile bir araya geldi.

Kurvaziyer turizminin Kuşadası'ndaki durumuyla ilgili fikir alış verişinin yapıldığı görüşmede ABD Konsolosu Enright "Kuşadası çok güzel ve güvenli bir kent. Vatandaşlarımız burayı gönül rahatlığıyla ziyaret edebilir" dedi.

ABD Konsolosu Emily Enright, ABD İzmir Fahri Konsolosu Güliz Balsarı ile birlikte Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu ile Kuşadası Belediyesi Turizm Komisyonu Başkanı Fahrettin Çiçek de yer aldı. Yaklaşık bir saat süren görüşmede kurvaziyer turizminin Kuşadası'ndaki son durumu masaya yatırıldı. Toplantıda Belediye Başkanı Ömer Günel, Konsolos Enright'a Kuşadası'nda turizmin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdikleri projelerle ilgili bilgi verdi. Ardından pandemi süreci boyunca kent genelinde aldıkları önlemlerin neler olduğunu aktardı. ABD Konsolosu Emily Enright ise kenti çok beğendiğini ve güvenli bulduğunu söyledi.

Kuşadası'nın Akdeniz kruvaziyer turizminde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, "Öncelikle nazik ziyaretiniz için çok teşekkür ederim. Akdeniz Limanlar Birliği Medcruise Genel Kurulunu 2019 yılında Kuşadası'nda gerçekleştirdik. Böylece kruvaziyer sektörünün en büyük oyuncularını kentimize ağırlama fırsatı bulduk. Kuşadası Belediyesi olarak kruvaziyer turizmini çok önemsiyoruz. Kentimize kattığı değerin farkındayız. Bu nedenle gelişmesi için üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız. Yaz sezonu başlamadan önce turistik çarşılarımızı yeniledik. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile birlikte alt yapı yatırımlarını hızla tamamlıyoruz. Kuşadası'na gelen yabancı misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Pandemi sürecinde Kuşadası'nda aldıkları hijyen önlemleriyle ilgili de bilgi veren Belediye Başkanı Ömer Günel, "Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından Dünya Sağlık Örgütü'nün salgınla mücadeledeki tavsiye kararlarını hemen uyguladık. Koronavirüs ile mücadelede Türkiye'nin en başarılı 4. ilçesi seçildik. Türkiye'de yüz maskesi üreten ilk belediyelerden biri olduk. Ayrıca bu süreçte esnafımıza maddi açıdan da destek vermeyi ihmal etmedik" diye konuştu.

ABD Konsolosu Emily Enright ise "Yunanistan'ın deniz hudut kapısını Kuşadası'na yeniden açması bizleri çok mutlu etti. Kruvaziyer turizminin Kuşadası için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Umarım 2022 yılı Kuşadası için çok daha iyi bir sezon olur. Kuşadası'nı çok beğendim. Sahip olduğu eşsiz doğası ve tarihi ören yerlerine yakınlığıyla turistlere eşsiz fırsatlar sunuyor. ABD'li vatandaşlarımızın Kuşadası'nı gönül rahatlığıyla ziyaret edebileceğini düşünüyorum" dedi. - AYDIN