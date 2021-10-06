Küçükbaş hayvan yetiştiricilerine eğitim - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Küçükbaş hayvan yetiştiricilerine eğitim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Küçükbaş hayvan yetiştiricilerine eğitim

AB finansman desteği ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ve Sürü Yönetimi uygulamalı çiftçi okulu programı düzenlendi.

AB finansman desteği ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ve Sürü Yönetimi uygulamalı çiftçi okulu programı düzenlendi.

Program Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, İl Müdür Yardımcısı Mehmet Özüberk, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Süleyman Sağcan, FAO Saha Koordinatörü Baran Kenan Polat, FAO Tarımsal Geçim Hayvancılık Uzmanı Halit Çınar, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden Doç. Dr. Halit Kanca, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Doç. Dr. Özdal Köksal, Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Cırnavuk ile yetiştirici ve çiftçilerin katılımlarıyla gerçekleşti. Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ve Sürü Yönetimi uygulamalı eğitime katılanlara, akademik boyutta eğitim, sorun ile karşılaştıkları zaman çözüm önerileri başta olmak üzere eğitim verildi. - KİLİS

Küçükbaş hayvan yetiştiricilerine eğitim

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Tarım Kredi Kooperatif marketleri, 4 yılda 500 şube hedefine ulaşamadı

Tarım Kredi Kooperatif marketleri, 4 yılda 500 şube hedefine ulaşamadı

 Yunan Bakan Mitarakis, AB'ye Türkiye'ye verdiği sözleri tutma çağrısında bulundu

Yunan Bakan Mitarakis, AB'ye Türkiye'ye verdiği sözleri tutma çağrısında bulundu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: Tarım Kredi marketlerinin sayısı bine çıkacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: Tarım Kredi marketlerinin sayısı bine çıkacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu
Magazin Bülent Ersoy Mustafa Keser İbrahim Tatlıses
Spor Burak Yılmaz Marcao Ali Koç Fatih Terim Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Kenan Karaman Hava Durumu Şans Oyunları Tahir Büyükakın Mehmet Fatih Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Küçükbaş hayvan yetiştiricilerine eğitim - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 10:26:19. #1.11#