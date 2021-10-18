Konya'da silajlık mısır üretimi arttı

KONYA (İHA) - Konya'nın büyük ve küçükbaş hayvancılıkta önemli merkezlerinden birisi olan Beyşehir ilçesinde, silajlık mısır üretimi arttı.

Beyşehir'de büyükbaş hayvan yetiştiriciliği de yapan çiftçiler, silajlık ekim alanlarının miktarını artırırken, önceki yıllarda hiç silajlık mısır ekmeyenlerin de bu yıl silaj ekimine yöneldiği belirtildi.

Beyşehir Gölü'ne kıyısı bulunan Kuşluca Mahallesinde büyükbaş hayvancılık yapan çiftçi Himmet Çelik, bu yıl yetiştirdiği büyükbaş hayvanları için kendisine ait arazide 10 bin metrekarelik alanda silajlık mısır ektiğini söyledi. Ekimin ardından ürünün tarlada hasadına başladıklarını anlatan Çelik, "Ektiğimiz erkenci, silajlık mısırın hasadına başladık. Burada 20 dönümlük bir arazide 10 bin metrekarelik bir alanda silajlık mısır ektik. Büyükbaş hayvancılıkla uğraşıyoruz, hayvan yemi çok pahalı olmasından dolayı alternatif olarak yanına ek ilave olarak bu silajı da veriyoruz ve bunun çok faydası oluyor, o yüzden ekiminden memnunuz" diye konuştu.

Çelik, "Tabii, biz kendi hayvanlarımız için ekerken, bölgemizde satmak için de ekenler oluyor. Bu yıl yaşanan kuraklık, etrafımızdaki herkesi etkilediği gibi bizleri de olumsuz etkiledi. Ürüne istediği zamanda su veremedik ama kendi imkanlarımızla suyunu vermeye çalıştık. O yüzden, bu sene geçen seneye göre verimde bir düşüş yaşıyoruz. Ama yine de Allah bereket versin diyoruz. Ürünün hasadını silaj makineleriyle yaptıktan sonra harman yerimize götürüyoruz. Orada da paketleme aşaması oluyor. Ondan sonra bu yılki rekoltemizin ne kadar olduğunu net olarak görmüş olacağız" dedi.

Kuşluca Mahallesi sakinlerinden çiftçi Eşref Yılmaz da tarlada hasattan sonra toplanan ürünün paketlemesinin ise silaj paketleme makineleri sayesinde yapıldığını vurgulayarak, paketlenen ürünün bu işlemden geçirilmesinin de çok önemli olduğunu söyledi. Ambalajlanan silajda bekleme esnasında herhangi bir koku ya da is olmadığını ve bu sayede açıldığında hayvanın iştahla yemesini sağladıklarını anlatan Yılmaz, "Paketleme pahalı oluyor ama hayvanların ağız tadı güzel oluyor. Silaj paketleme makinesini başka mahallemizden hasat dönemi buraya getirtiyoruz ve burada ürünlerimiz ambalajlanıyor. Paket hesabı ücreti ödeniyor. Bu sene yem fiyatları daha da pahalandığı için malı olup ekmeyen arkadaşlarımız bile silajlık mısır ekti" ifadelerini kullandı. - KONYA